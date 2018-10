Këngëtarja Sinead O'Connor kalon në fenë Islame

Këngëtarja Sinead O'Connor vendosi të pranojë Islamin, dhe ka një emër të ri, Shuhada Davitt.

Davitt në Twitter ka thënë se nuk është më një katolike. Sinead ose tani Shuhada ka publikuar edhe fotot ku ajo duket e mbuluar.

"Unë do të doja me krenari të njoftoj se jam bërë myslimane. Ky ishte një përfundim i natyrshëm i udhëtimit tim inteligjent teologjik. Të gjithë librat e shenjtë të botës çojnë në Islam. Unë gjithashtu do të ketë një emër të ri. Do të jetë Shuhada", ka shkruar ajo në Twitter.

Shuhada ka publikuar edhe video duke mësuar Ezanin, transmeton KosovaPress.

“Kjo është përpjekje e ime e parë në thirrjen për namaz. Disa fjalë ende i them gabimisht, pasi ndikohem nga emocionet”, tregon ajo.

Këngëtarja e famshme ishte në rikuperim psikik në SHBA vitin e kaluar.