Swift dhuron të holla për shërimin e nënës së një fanseje

Taylor Swift ndihmoi një fanse të saj që është në nevojë.

Këngëtarja dhuroi 15.500 dollarë në një faqe “GoFundMe” që po mbledh para për Lauriann Bartell, e cila ndodhet në koma prej tre vitesh.

Vajza e saj, Sadie Bartell, shkroi në një postim të GoFundMe në Twitter se nëna e saj ishte në koma dhe kërkoi ndihmë për të.

Hey guys. I’m really nervous to post this. Please help if you can and pray for my family. I’m sorry I never said anything sooner and that I’m suddenly asking for help. I love you guys so much. https://t.co/Jww8qR7Xqu pic.twitter.com/3cXm2o47lg