Modelja që duket si Melania Trump e kërceu nudo “në dhomën ovale”, merr kërcënim me vdekje

Vetëm pak ditë më parë reperi T.I., emri i vërtetë i të cilit është Clifford Harris Jr, arriti të shkaktojë polemika në media, kur në video u paraqit një grua që ngjason me Melania Trumpin, duke vallëzuar lakuriq në Shtëpinë e Bardhë.

Modelja që luajti rolin e zonjës së parë të SHBA-së në këtë video është Melanie Marden. Ajo thotë se ka marrë kërcënime me vdekje për shkak se “ka turpëruar bashkëshorten e presidentit Donald Trump”.

“Dikush porositi se do të më godasë me veturë, dikush yha se do të më sulmojnë me një shkop bejsbolli, dhe ka nga ata që duan të më përdhunojnë dhe të më vrasin”, ka thënë Marden për Inside Edition, përcjell ksp.

Biondina simpatike thotë se nuk ka asnjë arsye pse zonja e parë do të zemërohej për shkak të spotit të saj.

“Burri i zonjës së parë të Amerikës, është një abuzues. Nëse do ta fyeja dhe poshtëroja, kjo do të ishte një gjë, por mendoj se nuk e kam bërë. Nuk kam menduar asgjë të keqe”, pohon manekinia kanadeze. Ajo shpjegoi se nuk e kishte ndërmend në këtë mënyrë, përmes pjesëmarrjes në videon e reperit, të tregojë bindjet e saja politike.

“Kjo ishte vetëm një mundësi për mua që të marrë pjesë nga zona ime e komforit dhe të luaj zonjën e parë. Po, unë jam lakuriq, gjë të cilën nuk e kam bërë asnjëherë më parë”, zbulon ajo.

Për sa i përket komentet e përdoruesve të internetit, ato janë të ndara, por shumë ende thonë se reagimi i zonjës së parë ishte “zemërim fals”, pasi tashmë e kanë parë nudo Melanie Trumpin në foto nga koha kur merrej me modelim.

Ndryshe, në videon e reperit T.I,, shfaqet presidenti Trump duke u larguar nga Shtëpia e Bardhë dhe pas kësaj ‘Melanie hyn’ në dhomën ovale duke vallëzuar lakuriq mbi tavolinë. Këngëtari e ka arsyetuar xhirimin e kësaj videoje me qëllim të promovimit të albumit të tij të radhës.