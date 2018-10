Imagine Dragons në nëntor sjell albumin “Origins”

Në më pak se 18 muaj pasi kishte lansuar albumin LP Evolve, Imagine Dragons ka konfirmuar sot se ka gati albumin “Origins”.

Albumi i katërt i grupit do të publikohet më 9 nëntor, transmeton Koha.net.

Këngët “Zero” dhe “Natural” janë në mesin e 15 këngëve të albumit të ri.

“Gjithçka është rreth kërkimit të terrenit të ri, por duke i çmuar rrënjët”, është shprehur vokalisti Dan Reynolds. “Kur krijojmë, krijojmë pa kufizime, pa rregulla. Për ne është emocionuese të bëjmë muzikë që është ndryshe dhe e re për ne”.

Së fundmi grupi ka publikuar këngën “Zero”, duke përçuar një mesash nga ndikimi i kulturës së internetit në shekullin 21.

our brand new album ORIGINS

out everywhere November 9

PREORDER NOW: https://t.co/OcH6Eq0qHW pic.twitter.com/kz4Dogxmjh