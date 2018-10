Vera Ora, Ambasadore e organizatës londineze kundër kancerit të gjirit

View this post on Instagram

I am honoured to be @futuredreamscharity ambassador so we can together help those touched by breast cancer #breastcancerawareness #FDTEN . Jam e nderuar te zgjidhem ambasadore e #futuredreamscharity organzates bemirese ne Londer qe se bashku ti ndihmojm grave te prekura me kancerin e gjirit 🌹