Jennifer Lopez rrëzohet në skenë gjatë performancës

Ditën e djeshme Las Vegasi ka mbledhur së bashku yje nga e gjitha bota si Selena Gomez, Jessica Alba, Dua Lipa, Becky G dhe Sofia Vergara.

Ka qenë Jennifer Lopez diva e muzikës botërore, e cila u përball me një incident të vogël në skenë.

Këngëtarja ndërsa po performonte këngën e saj të dytë “Dance Again” shkoi të takonte fansat.

Ajo teksa i përshëndeste ato është rrëzuar në skenë.

Megjithatë, këngëtarja e përballoi më së miri situatën dhe ka reaguar menjëherë duke u ngritur në këmbë dhe duke vazhduar performancën.

Ka qenë një video e publikuar nga një fans e cila është bërë virale në rrjet për momentin kur ka ndodhur ngjarja.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15