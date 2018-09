Statham me të fejuarën, të veçantë në stil të modës

Janë një çift i fuqishëm në botën e showbizit dhe po vazhdojnë lidhjen e fuqishme të nisur para tetë vjetësh.

Modelja Rosie Huntington-Whitley, 31-vjeçare, u shfaq romantike për krah të fejuarit të saj, aktorit Jason Statham, 51-vjeçar, derisa darkuan në një lokal në Londër.

Duke lënë anash detyrat e tyre si prindër, dy të dashuruarit shfaqën stilin e tyre të veçantë të modës derisa ecnin krah për krah.

Me një fund lëkure të kombinuar me një bluzë të ngushtë me ngjyrë të zezë, u përshtat me të fejuarin që kishte një xhaketë ngjyrë krem dhe një palë pantallona të zinj.