AZET me 21 shtator, në zemër të Prishtinës përmes videos online promovon klubin “Milieu Shisha Bar”

Milieu Lounge - Shisha Bar, hapet me datë 21 shtator 2018 në Rrugën Ilaz Kodra Nr. 51 – Prishtinë (Prapa objektit të KEDS).

Në zemër të Prishtinës, dimension i ri i jetës së natës nga AZET.

Vera u dominua nga emri i tij, duke pushtuar klubet më me zë të Prishtinës dhe qytete të tjera në Kosovë. Muzikë, zë e stil i veçantë në skenën muzikore kosovare. Bëhet fjalë për këngëtarin me prejardhje nga Kosova por që jeton në Gjermani, Azet, i cili do të kthehet sërish në vendlindje, por tani me një projekt të ri.

Azet promovon hapjen e klubit më të ri në Prishtinë – Milieu Shisha Bar, një dimension i ri i jetës së natës në kryeqytet.

Për të gjithë fansat e këngëtarit AZET, klubi Milieu Shisha Bar, sjellë një copë identiteti të këngëtarit, që verën që po e lëmë pas dominoi të gjitha klubet në Kosovë, me rekorde të pa arritura deri më sot tek ne.

Ky sukses dhe koncepti e atmosfera që AZET e sjellë gjithmonë, do ta kenë adresën e vetme në Prishtinë, nga data 21 shtator 2018, në Loungen e parë në tërë botën nën labelin e KMN.

AZET Tour arriti të përmbushë kërkesat e mijëra fansave në vendlindje, diasporës dhe të gjithë atyre që ishin në Kosovë, duke performuar në dhjetëra mbrëmje, anembanë vendit.

E nga dashuria për vendin e origjinës, Kosovën, vet AZET vendosi që një pjesë të identitetit të tij, t’ia falë kryeqytetit tonë, Prishtinës.

