Eminemi në krye të top listës me “Kamikaze”, dy këngë në top dhjetë

Eminemi është rikthyer fuqishëm në krye të toplistave me albumin e tij të fundit “Kamikaze”.

Në top listën e Billboard albumi i tij është në vendin e parë, përderisa me dy këngë është në top dhjetëshe për këngët e javës, transmeton Koha.net.

“Lucky You” në bashkëpunim me Joyner Lucas renditet në vendin e gjashtë, e në të tetin me “Ringer”. Përderisa listës për top dhjetë këngët e javës i prinë Drake me “In My Feelings”.

Top 10 albumet e javës në Billboard janë:

1. “Kamikaze”, Eminem

2. “Astroworld”, Travis Scott

3. “Scorpion”, Drake

4. “Blloom”, Troye Sivan

5. “Sweetener”, Ariana Grande

6. “beerbongs & bentleys”, Post Malone

7. “Queen”, Nicki Minaj

8. “Love Yourself:Answer”, BTS

9. “8 Letters”, Why Don’t We

10. “Goodbye & Good Riddance”, Juice WRLD

Top 10 këngët e javës janë:

1. “In My Feelings”, Drake

2. “Girls Like You”, Maroon 5 ft Cardi B

3. “I Like It”, Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

4. “FeFe”, 6ix9ine ft Micki Minaj & Murda Beatz

5. “Better Now”, Post Malone

6. “Lucky You”, Eminem feat.Joyner Lucas

7. “Lucid Dreams”, Juice WRDL

8. “The Ringer”, Eminem

9. “Sicko Mood”, Travis Scott

10. “Taste”, Tyga ft Offest