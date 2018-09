Katy Perry thotë se industria e muzikës është brutale

Këngëtarja e hitit “Dark Horse” beson se industria muzikore po "kalon nëpër diçka shumë të çuditshme" në këtë moment dhe i ka nxitur njerëzit të "qëndrojnë besnikë ndaj vetes" përmes gjithë kësaj.

“Industria e muzikës po kalon nëpër diçka shumë të çuditshme dhe mendoj se të rinjtë janë në një luftë me shërbimet online dhe idetë se çfarë duhet të jetë jeta e tyre. Kjo industri është lloj brutaliteti. Unë nuk kam më frikë, nuk më intereson se çka thotë bota për mua, sepse e di kush jam", tha Katy Perry, transmeton kp.

33-vjeçarja ndihet më e lumtur kur ajo "lidhet me Perëndinë dhe natyrën".

"Unë besoj në një fuqi më të madhe sesa që kam unë dhe besoj në Zot. Njerëzit mendojnë se jeni të lumtur kur keni para. Nuk është rreth marrjes së gjërave. Ka të bëjë me lidhjen me Perëndinë, ka të bëjë me lidhjen me natyrën", shprehet ajo.