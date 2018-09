Avril Lavigne flet për luftën e saj kundër sëmundjes Lyme

Në një letër për fansa, të cilën e publikoi në uebfaqen e saj zyrtare, këngëtarja zbuloi “vitet më të këqija të jetës” dhe “një luftë të vështirë jetësore”.

Ajo përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se së shpejti do të sjellë edhe këngën e re me titull “Head Above” (“Kokën Lartë”).

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1