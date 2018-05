Policia e Kosovës, patrullime edhe me skuterë

Policia e Kosovës, me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe rritjes të sigurisë së përgjithshme në trafikun rrugor, ka filluar patrullimet edhe me skuterë, transmeton Koha.net.

Ky patrullim, i cili besohet se do të jetë më efikas, pos aspektit parandalues do të jetë më praktikë edhe në arritjen për kohë më të shkurtë aty ku kërkohet intervenimi policor.

Policia e Kosovës, në vazhdimësi me aktivitete të ndryshme parandaluese, po operon me qëllim të uljes së aksidenteve në trafik në përgjithësi e me theks të veçantë të atyre me fatalitet.

Njësia e Trafikut Rrugor e regjionit të Prishtinës, që nga sot (08.05.2018), do të fillojë me implementimin e planit operativ “Kontrolli i shtuar i komunikacionit” – ku fokusimi kryesor do të jetë në parandalimin dhe kontrollin e tejkalimit të shpejtësisë, tejkalimi në vijën e plotë, si dhe kundërvajtje të tjera.

Policia, vazhdon të apelojë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, të respektohen rregullat e trafikut rrugor, të përshtatet shpejtësia e automjetit kushteve të rrugës, të respektohen pjesëmarrësit tjerë në trafik.