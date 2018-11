Ahmeti tregon pse shkarkoi drejtorët e VV-së, mohon koalicionin me PDK-në

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti e ka arsyetuar shkarkimin e drejtorëve të tij që vinin nga Lëvizja Vetëvendosje.

Sipas tij Prishtina është shumë më e madhe se çdo ego e inat politik, dhe se nuk mund të sakrifikohet kryeqyteti për çështje personale.

Gjatë vizitës që i ka bërë sot Pallatit të Rinisë, Ahmeti tha se nuk do të ketë koalicion me PDK-në.

“Situata në relacion me Lëvizjen Vetëvendosje është bërë e paqëndrueshme. Ka 5 muaj që i kam dërguar ofertë zyrtare me numrin më të madh të drejtorive komunale. Përveç që nuk kanë dhënë përgjigje, ata kanë vazhduar me sulme të përditshme të aktivistëve, por dhe komunikata zyrtare. Të njëjtën kohë nuk e kanë votuar asnjë propozim të cilin e kam dërguar, përkundrazi, kanë bërë edhe shumë gjëra të tjera. Nuk mundem të sakrifikojmë Prishtinën për shkak të inateve e egove personale”, tha Ahmeti, raporton KP.

Ndërsa, për drejtorin e Kulturës në Prishtinë, Yll Rugova, të cilin nuk e ka shkarkuar, Ahmeti ka thënë të mos jetë në dijeni nëse ka dal në punë sot.

Sipas tij është çështje e Rugovës se a do të qëndrojë apo jo në kabinetin qeverisës.

“Unë po e them në qoftë se ai e sheh partinë më të rëndësishme se Prishtinën në rregull, është vendim i tij, unë iu kam dhënë çdo rast që të punojnë, asgjë personale me asnjë prej drejtorëve, thjesht po e them është bërë e paqëndrueshme për punën”, tha Ahmeti.

Kryetari i Prishtinës po ashtu mohoi se ish drejtori i Telekomit, Gent Begolli pritet që të bëhet nënkryetar i kryeqytetit, pasi që siç tha Ahmeti nuk ka pasur asnjë kërkesë nga ana e partnerit të koalicionit, AAK.

Drejtorët e shkarkuar nga ana e Shpend Ahmetit, sot në një konferencë për media nuk ka pasur guxim që t’u del përballë atyre por shkarkimin e ka bërë nëpërmjet mediave.

Ndërsa Rugova ka lënë të kuptohet se nuk do të jetë më drejtor pasi që sipas tij prej ditës së djeshme VV është larguar nga komuna e Prishtinës.