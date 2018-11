Prezantohet projekti për ndërtimin e shkollave të reja me PFI në Prishtinë

Në ambientet e Komunës së Prishtinës, sot u bë prezantimi i projektit për ndërtimin e shkollave me PFI (Private Finance Initiative).

Kompanitë e interesuara u informuan për projektin në përgjithësi; për funksionimin e atyre shkollave; për termat e projektit dhe ndarjen e rreziqeve; për projektet konceptuale; për kërkesat e projektimit dhe ndërtimit; për shërbimet dhe kërkesat e mirëmbajtja; si dhe për fazat deri në realizimin e projektit.

Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) është mandatuar nga Komuna e Prishtinës si këshilltari kryesor i transaksionit. IFC do të punojë në strukturimin e transaksionit me partneritet publiko-privat dhe do ta ndihmojë Komunën në ekzekutimin e një procesi të hapur, transparent dhe konkurrues të ofertimit për përzgjedhjen e investitorit privat.

Gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 2018 do të bëhet promovimi dhe strukturimi i transaksionit, përderisa në janar 2019 do të hyhet në procesin e parakualifikimit. Fillimi i procedurave tenderuese do të bëhet në shkurt të vitit të ardhshëm, kurse nënshkrimi i kontratës me kompaninë fituese parashihet të bëhet në muajin maj 2019.