Më 1,2 e 3 nëntor në Prishtinë mbahet Panairi i prodhimeve vendore bujqësore

Gjatë tri ditëve të para të nëntorit, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë, do të mbahet panairi i prodhimeve vendore bujqësore, njoftoi sot Komuna.

Organizimi i një panairi të tillë në kryeqytet ndodh për herë të parë.

Ekonomitë familjare dhe ndërmarrjet bujqësore prodhuese e përpunuese të territorit të Prishtinës do t’i ekspozojnë prodhimet e tyre, me ç’rast vizitorët e panairit do të njoftohen për së afërmi me prodhimet vendore.

Me moton “Mendo për nesër, blej prodhime vendore”, ky panair ka për qëllim që të promovojë prodhuesit bujqësorë vendorë, që të ketë zhvillim rural të qëndrueshëm.

Panairi do të jetë i hapur më 1, 2 dhe 3 nëntor, në sheshin “Zahir Pajaziti”, në Prishtinë.

Në linqet e mëposhtme gjeni videot promovuese të panairit:

https://www.youtube.com/watch?v=RNYNNaudOuA

https://www.youtube.com/watch?v=Usc2jXWzJoY&t=24s

Në linqet e mëposhtme gjeni videot promovuese të panairit: