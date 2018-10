Në Prishtinë ende s’janë vënë kamerat e premtuara nga Ahmeti, Policia thotë se do të uleshin aksidentet

Rrugët e kryeqytetit janë hapësira në të cilat po ndodhin aksidente të shpeshta.

Por, në asnjërën prej tyre nuk gjendet asnjë kamerë e sigurisë, e cila do ta lehtësonte sjelljen e fakteve për institucionet e drejtësisë.

Qytetarët po ndihen të rrezikuar nga mungesa e kamerave të sigurisë në hapësirat publike, raporton KTV.

Në mungesë të kamerave, shkelësit e rregullave në komunikacion po i shmangen kapjes nga Policia e Kosovës.

Qytetarët thonë se instalimi i kamerave është i vonuar, por edhe nëse ato vendosen tani do të ndihmonin në kapjen e aktorëve të shkeljeve të ndryshme në trafik.

Fajin për mungesën e kamerave, Policia e Kosovës ia hedh komunës, duke thënë se instalimi i tyre është nevojë e menjëhershme.

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, në korrik të këtij viti, pati paralajmëruar se komuna do t’i vendosë kamerat për dënimet e shkelësve të trafikut.

“Në vjeshtë, Komuna e Prishtinës do të fillojë me kamerat e trafikut dhe dënimet automatike. Dënimet do t’i mbledhim me përmbarues dhe jemi përkrahës edhe të politikës që të mos lejohet regjistrimi i veturës me dënime të papaguara nga viti i kaluar”, pati shkruar Ahmeti, në një status në Facebook, me 24 korrik.

Por, Komuna e Prishtinës tash nuk është përgjigjur në pyetjet e KTV-së për mosvendosjen e kamerave të sigurisë.

Raste të shpeshta të aksidenteve në trafik janë shënuar kohëve të fundit në kryeqytet.

Javën e kaluar, në rrugën “B”, ka mbetur e vdekur një grua e moshës 30-vjeçare, si pasojë e goditjes nga një veturë, derisa po kalonte rrugën në vendkalimin e këmbësorëve.