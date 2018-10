Ahmeti ua sqaron kushtet e transportit kompanive private në Prishtinë

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka ftuar kompanitë private të transportit në kryeqytet që të ndalin protestat sepse ka shtuar se nuk mund të tërhiqen nga qarkullimi autobusët e rinj.

“Disa nga operatorët privat të linjave të transportit publik në Prishtinë edhe sot po protestojnë duke bllokuar rrugët e kryeqytetit. Ankesa kryesore është që kemi ndërhy me autobusë të ri në disa pjesë të qytetit ku ata kanë pas profit, posaçërisht në rrugën Muharrem Fejza dhe në Kalabri (te shkolla ekonomike). Po ashtu transportuesi nga Makovci është ankuar që autobusi i Keqekollës po ja merr udhëtaret sepse të gjithë po kanë dëshirë të voziten në autobusët e ri”, ka shkruar Ahmeti në Facebook.

Ai ka sqaruar arsyet e qarkullimit të autobusëve të rinj dhe kushtet të cilat duhet të përmbushen nga kompanitë private për kontraktim me komunën:

Kërkesë e kanë që autobusët e ri të tërhiqen nga Kalabria dhe nga Lagja e Spitalit sepse ata kanë pas autobusët e tyre të vjetër në këto linja.

1. Trafiku Urban i ka lajmëruar nënkontraktorët disa herë gjatë viteve të fundit se autobusët e ri do t’i zëvendësojnë të vjetrit.

2. Kalabria dhe Lagja e Spitalit kanë bërë qindra kërkesa për transport publik. Ka shumë linja që kalojnë në disa pjesë në të njëjtat rrugë. Komuna e Prishtinës është pronare e linjave të transportit publik, dhe shërbimin për qytetarë e ka mbi interesin. Komuna vendos se ku janë nevojat për transport dhe ku do t’i vendosë linjat dhe autobusët.

3. Prishtina ka nevojë për 160 autobusë, dhe me ligjin për Kredinë e kemi kusht qe 80 të jenë nga sektori publik e 80 nga sektori privat. Ne kemi 51 në pronësi publike.

4. Deri në janar do të tenderojmë linjat për sektorin privat dhe do të kenë kontratën e njëjtë të pagesës për kilometra sikurse edhe trafiku urban. Të hyrat nga biletat transferohen te komunat. Kontratat do të jenë 7 – 10 vjeçare por kompanitë duhet të investojnë në autobusë shumë më të ri se që i kanë sot. Do ta kemi një standard në krejt transportin publik. Do të shohim mundësinë e kontraktimit më të shpejtë me ato kompani që kanë ofruar transport të përgjegjshëm me vite në komunën tonë.

I ftoj kompanitë që të përgatiten në javët në vijim për këtë aktivitet e mos të protestojnë sepse autobusët e ri nuk mund të tërhiqen nga qarkullimi për fitim të kompanive private. Prishtina ka nevojë për transport prandaj le të mendohet për shërbimin ndaj qytetarëve.