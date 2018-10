“Ta pastrojmë Kosovën” nesër thërret në Mat

Rruga “Muharrem Fejza” në Mat, do të jetë nikoqire e radhës e vullnetarëve të pastrimit të Kosovës.

“Let’s Do It Kosova”, përmes një njoftimi për media, bën me dije se nesër [15 tetor], duke filluar nga ora 10:00 do të organizohet aksion pastrimi në lagjen “Mati 1” në Prishtinë, përkatësisht në Rrugën “Muharrem Fejza”.

Paraprakisht, Let’s Do It Kosova u ka bërë ftesë edhe banorëve të asaj lagjeje që t’i bashkohen aksionit.

Aksioni për pastrimin e Kosovës ka nisur më 15 shtator, e për këtë në nivel vendi është krijuar një task-forcë.