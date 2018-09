Në disa shkolla në Prishtinë nxënësit paguajnë për sigurimin, në disa të tjera jo

Sipas Ligjit për Arsim Parauniversitar në Kosovë, Ministria e Arsimit, por edhe Komuna, obligohen të sigurojnë, ndër të tjerash edhe ambient të sigurt dhe mirëqenien e nxënësve në shkolla, por në gjimnazin “Ahmet Gashi” në Prishtinë, nxënësit dhe prindërit e paguajnë vetë sigurimin e shkollës.

Me vendimin e Këshillit të Prindërve, ata paguajnë një shumë vjetore prej 5 eurosh, ndërsa të liruar nga kjo pagesë janë nxënësit me asistencë sociale dhe ata të cilët kanë ndonjë vëlla apo motër në shkollë.

Këtë e konfirmon edhe drejtori i kësaj shkolle, Hilmi Reçica. Ai deklaron për KosovaPress, se kjo ndodhë meqë komuna nuk po e bën një gjë të tillë.

Reçica thotë se janë të obliguar të veprojnë në këtë mënyrë për shkak të sigurisë, dhe këtë pagesë e quan ngarkesë për shkollën.

“Kemi pasë rast kur ka mbet nja dy-tre ditë shkolla pa sigurim, edhe për ato dy tre ditë kanë fillu menjëherë të hyjnë brenda objektit të shkollës, kanë hy, po them huliganë, sepse s’e kemi ditë kush janë ata, edhe kanë sulmu nxënës në klasë, në prezencën e profesorit, profesori është ballafaquar fizikisht me ta derisa ka dalë përjashta. Atëherë, mendoj se profesori duhet të hyjë të mbajë orën e mësimit apo ta bëjë sigurimin brenda klasës. Kështu që, kemi qenë të detyruar, të obliguar të bëjmë edhe sigurimin e shkollës”, thotë Reçica.

Reçica po ashtu ka njoftuar që pagesat regjistrohen dhe kompanisë së kontraktuar i dorëzohen përmes bankës. Ai thotë se në rastet kur teprojnë të holla, shfrytëzohen për të plotësuar nevojat e nxënësve në shkollë.

Ndërkaq, në emër të nxënësve të shkollës, foli kryetari i kësaj shkolle, njëherësh matuarant, Agon Rexhepi. Thotë se nxënësit nuk kanë pse ta kryejnë këtë pagesë, por shtoi se do ta bëjnë një gjë të tillë nëse organet kompetente nuk u ofrojnë zgjidhje. Ai po ashtu deklaron se janë të kënaqur me punën e sigurimit, por që do të donte të kishin edhe detektorë që do të mund të identifikonte nëse nxënësit do të bartnin armë ose mjete të tjera të rrezikshme.

“Esenca jonë nuk është që me heq sigurimin e shkollave, se na e shohim bajagi të nevojshëm me pas shkolla një sigurim ose një rojtar që sadopak, domethënë me mënyrat që i kanë dhe që i posedojnë ato mjete, me kontrollu ose me mujt me mbajt njëfarë sigurie në shkolla. Po esenca është që me i tregu organeve kompetente dhe njerëzve kompetentë që na e dimë që nuk është përgjegjësi e jona. Domethënë, tash në rast që për shembull DKA-ja ose Ministria nuk kishin me arrit me ba një zgjidhje për sigurimet nëpër shkolla, sipas mendimit tim, kish me qenë skandal prej anës tyne”, pohon Rexhepi.

KosovaPress ka kontaktuar në MAShT, Alush Istogun, i cili përmes telefonit, ka thënë se këto detyra i takojnë Drejtorisë së Arsimit. Megjithëse, te Ligji për Arsim Parauniversitar edhe MAShT-i obligohet të sigurojë ambient të sigurt dhe mirëqenie për nxënësit dhe stafin në institucionin arsimor.

Kurse drejtori i Arsimit në Komunën e Prishtinës, Jonuz Salihaj, thotë se komuna e Prishtinës nuk ka pasur fonde të mjaftueshme, prandaj e ka lejuar një gjë të tillë. Ai tregon se ky problem është zvarritur për vite me radhë dhe ka njoftuar se tashmë janë në prag të themelimit të një kompanie publike e cila do të merret me sigurimin e ndërtesave të shkollave.

“Kur është në pyetje sigurimi i fëmijëve, ne lejojmë edhe aso zgjidhje të përkohshme, që prindërit të organizohen vetë, të paguajnë një sigurim simbolik, për arsye se komuna nuk ka pas fonde… Si komunë do të bëjmë çdo gjë që është e mundur që këtë sigurim ta paguajmë ne, fundi i fundit, kryetari i komunës e ka paraqitë projektin e vetë për formimin e një kompanie publike e cila merret me sigurimin e ndërtesave dhe me punëtorë teknik. Pra të gjithë punëtorët teknik do të jenë të punësuar në atë kompani dhe do t’i shërbejnë shkollave”, deklaron Salihaj.

KosovaPress ka provuar të kontaktojë edhe Këshillin e Prindërve për t’u njoftuar me vendimin e tyre për këtë vit, por sipas informacioneve nga shkolla, Këshilli i sivjetshëm ende nuk është zgjedhur.

Ndërkaq, janë kontaktuar edhe drejtorët e shkollave të tjera të mesme të Prishtinës, në lidhje me atë se a kanë sigurim dhe kush e paguan. Sipas të dhënave, del që shkollat e mesme të së njëjtës komunë, sigurimin e shkollës e kryejnë në forma të ndryshme.

Në shkollën “Sami Frashëri”, “Ahmet Gashi”, “Xhevdet Doda”, “Eqrem Qabej” dhe “Gjin Gazulli”, drejtorët kanë konfirmuar se kanë sigurim dhe atë e paguajnë nxënësit me vendimin dhe pëlqimin e Këshillit të Prindërve.

Ndërsa në shkollat profesionale “28 Nëntori”, “Hoxhë Kadri Prishtina”, “7 Shtatori” dhe “Abdyl Frashëri”, drejtorët përkatës kanë thënë se shkollat nuk kanë ndonjë kompani të kontraktuar për sigurim, por këtë detyrë e kryen personeli i shkollës.

E në shkollën “Prenk Jakova” dhe Gjimnazin Matematikor, rojet që kujdesen për sigurimin, i paguan komuna e Prishtinës. Këtë e kanë thënë vetë drejtorët, kurse në medresenë “Alauddin”, sigurimin e paguan Bashkësia Islame e Kosovës.