Me përplasje ndërmjet VV-së, PSD-së e PDK-së miratohet buxheti i Prishtinës 2019

Pas dy orë diskutimesh, Komuna e Prishtinës me 24 vota për, 16 kundër dhe një abstenim, ka miratuar buxhetin për vitin 2019, i cili ka vlerë prej 87 milionë euro.

Me gjithë kundërshtimet që u bënë nga asamblistët e Lëvizjes Vetëvendosje, kjo pikë e rendit të ditës kaloi, ndërkohë që në këtë mbledhje pati edhe përplasje fjalësh mes asamblistëve të Vetëvendosjes dhe Partisë Demokratike të Kosovës.

Mbledhja e tretë e Komunës së Prishtinës nisi me pakënaqësi dhe kundërshtime nga asamblistët e VV-së dhe PDK-së, lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës që ishte propozim vendimi për miratimin e buxhetit për vitin 2019 dhe kornizës afatmesme buxhetore për periudhën 2019-2021.

Asamblistët fillimisht u shprehën të papërgatitur të diskutojnë për këtë pikë të rendet të ditës, meqë materialet u janë shpërndarë mbrëmë. Kurse, për këtë kryetari Ahmeti sqaroi se mbrëmë rreth orës 18:30 e kanë pranuar përgjigjen finale nga Qeveria e Kosovës.

“Kemi të bëjmë me kufij buxhetor dhe mbrëmë në orën 18:30 na kanë dorëzuar përgjigjën finale për 10.8 milionë euro, ata kërkonin me shku të gjitha në investime kapitale, ne kemi kërkuar që kjo të ndahet për shkak të Policisë së Prishtinës sepse nëse nuk e shtojmë buxhetin për paga atëherë vështirë që mund ta implementojmë këtë. I kemi kërkuar 3 milionë euro, në fund mbrëmë na e kanë dorëzuar finalen, na kanë lejuar 1 milion euro shtesë për paga dhe mëditje, 1.8 milion euro shtesë për subvencione, 3 milionë për mallra dhe shërbime, dhe 5 milionë për investime kapitale”, tha ai.

Kështu, asamblistët kërkuan që kjo pikë e rendit të ditës të shtyhet për një ditë tjetër. Eman Rrahmani nga Lëvizja Vetëvendosje, kërkoi të mbahen dëgjime publike me qytetarë.

“Kërkojmë që pika e buxhetit dhe kornizës afatmesme të shtyhet për një muaj dhe të organizohen dëgjime publike me qytetarë. Nuk është organizuar asnjë tubin në asnjë lagje dhe në asnjë fshat të Prishtinës, tubimi me qytetarë”, tha ai.

Ndërsa Agim Gashi i Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se pika e buxhetit duhet të shtyhet për një javë.

“Shtyrja për një periudhë të kësaj pike të rendit të ditës ku është buxheti, me të vërtetë do të krijonte mundësi që secili këshilltar, qoftë edhe bashkërisht të analizojmë dhe të japim kontributin tonë që të dalë një projekt me sa më pak gabime dhe sa më i saktë. Ky është qëllimi”, tha ai.

Egzon Azemi i Vetëvendosjes u bëri thirrje të gjitha partive politike që mos të votojnë një buxhet të tillë.

“Konsideroj që të gjitha partitë që e konsiderojnë veten serioze dhe besnike ndaj qytetarëve, kisha propozuar që mos ta votojnë këtë buxhet dhe ta dërgojmë asamblenë në zgjedhje, aty pastaj edhe kryetari Ahmeti edhe secili prej nesh të kërkojmë edhe një herë nga qytetarët dhe t’i themi që janë që krahët e Shpendit të varen nga Kadri Veseli dhe të jenë bashkë me PDK-në apo vërtetë ata krahët që i kërkonte mund t’i marrë nëse prapë del në zgjedhje”, tha ai, transmeton KP.

Tutje, në këtë mbledhje pati përplasje fjalësh mes asamblistëve të PDK-së dhe VV-së, ku këta të fundit thanë se PSD-ja është në koalicion me PDK-në.

Për këtë u përgjigj Leotrim Retkoceri i PDK-së ku kërkoi që drejtorët e VV-së në Komunë të Prishtinës të mbajnë përgjegjësi dhe të kryejnë punën. Ndërsa sa i përket buxhetit, tha se ka nevojë për plotësime.

“Ne nuk jemi në koalicion me Shpend Ahmetin, bash këta janë se këta e kanë pas kryetar më herët, janë ça e përça, janë gjuajtur, po bëjnë linçimet që i kanë krijuar vet, ku i keni drejtorët, jepni llogari për ta, janë drejtorë në qeverisjen e Shpend Ahmetit, ku janë katër drejtorë. Nuk ka neve ku me dhimtë dhëmbi, në vijë i kemi krejt, por po u dhamin juve se pushtetin e doni por thoni që ne nuk kemi përgjegjësi. Ju keni përgjegjësi, rrini në përgjegjësi tuaja se përgjegjësive të PDK-së u vjen rendi, sepse pa kaluar nga PDK ju e dini askund nuk mund të shkoni. Këta e kanë një dhimtë, po bëhen gati për disa protesta, prej këtu mundohen me afektu edhe Kuvendin, edhe kryeqytetin për me arrit qëllimet. Ju e keni veç një problem, të apasionuarin Albin Kurtin”, tha ai.

Ndërsa Azemi tha se PDK do të votojë çka kërkon Shpend Ahmeti, meqë sipas tij, në këtë formë po bëjnë pazare të tjera.

“Fjalë i tha kundër VV-së asnjë kundër PSD-së, urime ky koalicion, ua kam uruar herën e kaluar, ua uroj prapë. Nuk keni nevojë me i rrejt qytetarët se është diçka që shihet, bëhuni të sinqertë, pranojeni, keni interesa të ngushtë, për interesa të përgjithshme as që e dini çka janë ato. Kështu që bëhuni të sinqertë, edhe një herë iu ftoj mos me votu këtë buxhet, në votim vërehet kush është kush, e kush është në koalicion me kënd. Ju keni me votu çdo gjë që u thotë Shpend Ahmeti, e keni marrë Termokosin u jep edhe diçka, i ndani këto pazare, këta po u japin atje në Kuvend sa po munden edhe kourum, kështu që urime edhe një herë”, tha ai.