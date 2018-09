Furtuna zuri në befasi Prishtinën, Bilalli thotë se gjendja është stabilizuar

Fatmir Bilalli, përgjegjës i sektorit të emergjencës në Prishtinë, tha se furtuna e sotme në një farë mënyre, e zuri në befasi qytetin e qytetarët, transmeton Koha.net.

Bilalli në Express Intervistën në KTV, tha se sipas informatave, tani në Prishtinë gjendja është stabile, mirëpo gjatë ditës, ka pasur stuhi e furtunë shumë të fuqishme ku si pasojë pati edhe dëme materiale. Nga kjo, fatmirësisht ka qenë vetëm një qytetar i lënduar i cili është jashtë rrezikut për jetë.

Ai tha se janë tri ekipe emergjente që çdo herë i kanë në gatishmëri, e edhe sot, këto ekipe kanë dalë në qytet. 0800 122 33, 0800 122 44, janë numrat që qytetarët mund t’i thërrasin për ndonjë rast emergjent.

Tregoi se nga stuhia e sotme, ishte një kulm i rrëzuar dhe një shtyllë e cila fatmirësisht nuk ka krijuar probleme serioze.

Bilalli tha ndër tjerash se raste si sot, është vështirë të parashikohen. Sot ka pasur edhe intervenime në disa lagje ku disa objekte janë përfshirë nga zjarri, por ndërhyrja nga Zjarrfikësit, ka lehtësuar ato dhe s’ka pasur ndonjë problem serioz.

Ai gjithashtu tha se Komuna e Prishtinës, e ka një ekip të veçantë me specialist që merret me drunjtë në Prishtinë. Tha se drunjtë e vjetër gradualisht po largohen, por ka pranuar se ka ende që duhet të hiqen.

Për ekipet e zjarrfikësve, Bilalli tha se janë në gjendje të palakmueshme. Ai tha se ata përballen me probleme të shumta.

Zjarrfikësit tha ai, kanë shumë pak buxhet. “Veç qato rroga qe i marrin. S’kanë pajisje as kurgjo. Komuna e Prishtinës ju ka ndihmu pak, se me thanë, pa u zgjidhur statusi i përgjithshëm i tyre, komuna as buxhet s’mundet me ju jep. Ata i kemi në front të parët, për gjithçka i kemi ata të parët, prandaj duhet t’ju ndihmojmë sepse janë shumë të mirë”, tha ai, duke treguar se kanë mungesë madje edhe të gjërave elementare.

Furtuna e sotme, ka gjasë të jetë edhe në ditët e ardhshme, prandaj Bilalli tha se qytetarët duhet të kenë kujdes e në raste emergjente, të njoftojnë komunën.

Për sa i përket ndërtesave, ai tha se po caktohet një ekip profesionist, që merret me vërtetimin se sa janë të qëndrueshme objektet e sa jo. Më pas inspektorët, dalin të bëjnë evidentimin e tyre.