‘Horror’ me therjen e kurbanëve në tregun e Prishtinës

Sot në vendin tonë por edhe në të gjithë botën myslimanët po festojnë Kurban Bajramin, festë kjo e cila njihet me therjen e kurbanit. Ky rit fetar është kryer edhe nga shumë qytetarë në Prishtinë.

Pasi që është bërë falja e namazit të Bajramit, shumë qytetarë në tregun e kafshëve në kryeqytet kanë bërë therjen e kurbanëve, por kushtet ku u kryente therja nuk ishin adekuate.

Mungesa e thertoreve të licenuara në rrethinën e kryeqytetit kishte bërë që qytetarët të orientoheshin në thertoren që gjendet në tregun e kafshëve, ani pse ajo nuk i plotësonte as kushtet më elementare të higjienës.

Institucionet përkatëse ditë më parë kanë ftuar qytetarët që të kenë kujdes me rastin e kryerjes së ritit të therjeve të kurbanëve, por në tregun e kafshëve në Prishtinë nuk u ndal një veprim i tillë as nga inspektorët e komunës së Prishtinës, e as nga ata të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës.

Qytetarët që kishin zgjedhur këtë thertore, duhej që të paguanin nga 5 euro për t’u lejuar për të hyrë në thertore, ndërkohë që në të njëjtën kohë duhej të bënin edhe pagesën prej 10 euro për kasapët që kryenin therjen.

Ndonëse ishte i lumtur që po e përmbushte një obligim fetar, qytetari Sabit Gashi nuk ishte aspak i kënaqur me kushtet ku u ther kurbani të cilin e kishte blerë.

Ai u shpreh se në atë thertore po mungonin kushtet elementare për të bërë therjen e kurbanit.

“Jo aq pastër, po tash disa kushte çfarë janë duhet me pre. Po duhet me iu përmbajte asaj fesë, nëse e mban fenë islame duhet me pre kurban”, tha ai.

Edhe qytetari Faik Rushiti nga komuna e Podujevës, u shpreh se thertorja që gjendej në tregun e kafshëve nuk ishte adekuate për të bërë therjen e kurbanit. Megjithatë, ai thotë se mungesa e ndonjë thertoreje të licencuar në këtë rrethin po detyrohen të kryej këtu therjen.

Rushiti i cili tregoj se për më shumë se 20 vite rregullisht ther kurban u shpreh i zhgënjyer me gjendjen e thertores në tregun e kafshëve.

“Pak pa pastër ish se gjak kish, veç munden ta rregullojnë edhe më mirë me deshtë. Edhe kështu po bojke po bash qysh duhet jo”, tha ai.

Ani pse therja e kurbanëve u bënte në kushte jo adekuate, aty nuk janë parë inspektorë as të komunës së Prishtinës dhe as të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.

Zyrtar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë i kanë thënë KosovaPress-it, se inspektimet duhet të kryhen nga komuna e Prishtinës dhe jo nga ata.

KosovaPress ka vizituar edhe tregun e kafshëve në Fushë Kosovë, por që aty u bënte vetëm shitja e kurbanëve dhe jo therja.

Tregtarët që shisnin ndonëse nuk pranuan të flasin para kamerës, thanë se mungesa e thertoreve të licencuara po ua vështirëson punën, pasi që qytetarët dëshirojnë që kur të blejnë kurbanin të bëjnë edhe therjen në të njëjtin vend.