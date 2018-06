Menyja 7 ditore për detoksifikimin e trupit nga sheqeri

Sheqeri është shumë i dëmshëm për shëndetin tonë dhe tanimë ky është një fakt i ditur nga të gjithë.

Në rast se ju pëlqen të konsumoni ëmbëlsira të mbushura me sheqer ose produkte të tjera që e kanë sheqerin në sasi të konsiderueshme është mirë të mendoheni dy here, pasi sheqeri i tepërt shkakton shtim në peshë, rrudha dhe humbje energjie.

Menuja 7 ditore për t’u detoksifikuar nga sheqeri:

Dita e parë

Mëngjesi: Omletë me spinaq dhe djathë

Pas mëngjesit: Konsumoni disa bajame

Dreka: Sallatë me speca të kuq

Darkë: Pulë të pjekur me spinaq dhe sallatë me domate, djathë feta dhe kastravec

Pas darke: Djathë rikota me yndyrë të ulët

Dita e dytë

Mëngjesi: Omletë me domate të thara

Pas mëngjesit: Konsumoni disa bajame

Drekë: Pulë, spinaq dhe speca

Pas drekës: Perime në furrë me salcë spinaqi

Darkë: Spinaq të marinuar, speca, kërpudha dhe mish pule

Pas darke: Shkopinj djathi

Dita e tretë

Mëngjesi: Smoothie proteinik me gjalpë kikiriku

Pas mëngjesit: 3 vezë të ziera (vetëm të bardhat)

Drekë: Një sallatë me kastravec, domate, speca të ëmbël, sallatë jeshile me uthull dhe vaj ulliri.

Pas drekës: Omletë me djathë feta

Darkë: Supë me perime dhe pulë të skuqur me disa erëza të freskëta.

Pas darke: Puding me vanilje, pa sheqer

Dita e katërt

Mëngjes: Omletë

Pas mëngjesit: Shkopinj djathi

Drekë: Sallatë me pulë dhe majdanoz

Pas drekë: Selino me gjalpë kikiriku

Darkë: Kunguj me djathë

Ditë e pestë

Mëngjes: Omletë

Pas mëngjesit: Perime të pjekura të shoqëruara me salcë me djathë.

Drekë: Sallatë me domate, kastravec, speca të ëmbël me uthull dhe vaj ulliri dhe supë.

Pas drekës: Sallatë me djathë feta, domate dhe kastraveca.

Darkë: Shkopinj djathi

Pas darkës: Puding me vanilje pa sheqer.

Dita e gjashtë

Mëngjesi: Kifle pa vezë

Pas mëngjesit: Perime të pjekura me salcë mesdhetare.

Dreka: Konsumoni shkopinj djathi si dhe sallatë italiane me fasule.

Darka: 3 vezë të ziera (vetëm të bardhat)

Dita e shtatë

Mëngjesi: Omletë me kërpudha dhe spinaq

Drekë: Makarona me kunguj dhe supë

Darkë: Puding me vanilje dhe fara kia/Shije/