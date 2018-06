Frymëmarrja rezonante mund t'ju qetësojë brenda pak minutash

Të gjithë kemi qenë në skenarë me stres të lartë të cilët nxisin anksiozë. Jeta mund të jetë e vështirë. Në vend që t’u lejoni nervave t’ju sundojnë, duke e goditur printerin që nuk funksionon, ose duke iu vërsulur shefit tuaj mikromenaxherial, vetëm merrni frymë. Më konkretisht, provoni diçka që quhet frymëmarrje rezonante.

Sigurisht që keni marrë këshilla për t'u çlodhur dhe për të marrë frymë thellë nëse jeni paksa të ngarkuar. Ne do të jemi të parët që ta pranojmë se frymëmarrja e fokusuar nuk është një zbulim i ri. Por sipas një studimi të marsit 2017 të publikuar në Journal of Alternative and Complementary Medicine, një teknikë e quajtur frymëmarrje koherente ose rezonante është efektive kur bëhet fjalë për përdorimin e një ushtrimi frymëmarrjeje për ta luftuar çrregullimin depresiv, transmeton koha.net.

"Ne donim ta identifikonim një program të shkurtër i cili mund t'u jepej njerëzve shpejt, saqë do të kishin lehtësim të menjëhershëm brenda pesë apo dhjetë minutave dhe që me kalimin e kohës do të prodhonte ndryshime afatgjata", - tha autorja e studimit, Patricia Gerbarg, asistente profesore klinike e psikiatrisë në New York Medical College, për TONIC.

Ja se si ta bëni këtë:

Merrni pesë frymëmarrje në minutë, dhe vazhdojeni këtë për aq kohë sa nevojitet. Kjo do të thotë se çdo marrje e frymës do të zgjasë gjashtë sekonda dhe çdo nxjerrje e frymës do të zgjasë gjashtë sekonda. Kaq është! Sigurohuni që frymëmarrjet tuaja të jenë të lehta, sepse qëllimi këtu është ta balanconi sistemin tuaj nervor simpatik - ai që është përgjegjës për reagimin tuaj "lufto ose ik" - me sistemin tuaj nervor parasimpatik, i cili, ndër të tjera, e ngadalëson ritmin e zemrës. Rekomandohet gjithashtu që të mos numëroni me zë ose ta përdorni një referencë vizuale (një dritë vezulluese, etj.) për t’i përcjellë sekondat tuaj, pasi që kjo mund të jetë paksa ngazëllyese për sistemin tuaj simpatik.

Mposhtja e depresionit

Ky ushtrim i thjeshtë i frymëmarrjes është përdorur nga Gerbarg dhe bashkëshorti i saj Richard Brown, profesor i asociuar i psikiatrisë klinike në Kolegjin e Mjekëve dhe Kirurgëve në Universitetin Columbia. Çifti e ka konsideruar këtë teknikë mjaft të fuqishme për t’i ndihmuar pacientët me çrregullimet më të rënda mendore: të mbijetuarit e gjenocideve, luftërave, tërmeteve, cunameve dhe fatkeqësive të tjera masive.

Në studimin e vitit 2017 nga një ekip hulumtuesish, i cili e përfshin Gerbarg dhe Brown, 30 personave me çrregullime të mëdha depresive iu dha një regjim frymëmarrjeje rezonante dhe joga Iyengar për t'u ndjekur për tre muaj. Në fund të asaj periudhe, simptomat depresive tek pjesëmarrësit kishin rënë në mënyrë drastike, siç u mat nga një test standard i depresionit.

"Respirimi është funksioni i vetëm autonom të cilin mund ta kontrollojmë vullnetarisht", thotë Gerbarg. Kjo është arsyeja se pse studiuesit besojnë se ndryshimi i modelit tuaj të frymëmarrjes mund t’i zhvendosë mesazhet që truri juaj i merr dhe t’i qetësojë nervat, anksiozën ose mendimet tuaja depresive. Herën tjetër që ndieni me të vërtetë presion në punë, merrni vetëm një minutë, ose gjashtë për të marrë frymë.