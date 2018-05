Sallatë me banane e mjaltë për të humbur peshë në një kohë rekord

Sipas dietologëve, sallatën me banane e mjaltë ju mund ta shtoni në regjimin tuaj dhe ta bëni pjesë të dietës.

Duke konsumuar sallatë me avokado dhe banane me mjaltë, mund të gjeni peshën tuaj ideale.

Ja se si ta përgatisni atë:

2 avokado

2 banane

2 portokalle

300 gram luleshtrydhe

2 lugë mjaltë

1 kupë me lëng portokalli

1 pako me vanilje me sheqer, dhe

gjysmë luge me arrëmyshk (arrë moskat)

Përgatitja:

Qëroni portokallet dhe pastaj i prisni ato në copa të vogla. Pastaj, zieni në zjarr të ulët arrëmyshkun, vaniljen dhe mjaltin për disa minuta në një enë që nuk ngjit. Më pas hiqeni shurupin. Lëreni të ftohet.

Prisni në feta avokadon. Prisni dhe bananet në copa të rrumbullakëta. Përzieni bananet, portokallet dhe avokadot. Prisni edhe luleshtrydhet në gjysmë dhe shtojini ato në përzierje. Shtoni edhe shurupin dhe vendosini në një tas sallate.

Përfitimet:

Portokallet kanë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol apo yndyrna. Ata kanë fibra si pektina dhe vitaminë C dhe A. Të kombinuara me antioksidantët e tjerë, këto dy vitamina në portokallet ndihmojnë në parandalimin e kancerit.

Luleshtrydhet janë të pasura me vitaminë C dhe K, acid folik, fibra, kalium dhe mangan. Për shekuj me radhë, flavonoidet dhe fitonutrientët te luleshtrydhet janë përdorur kundër çrregullimeve të tretjes dhe problemeve të lëkurës. Sasia e lartë e fibrave dhe fruktoza në luleshtrydhe kontrollojnë glukozën.

Banania do t’ju furnizojë me energji. Ajo është e pasur me vitaminë C, mangan, vitaminë B6, fibra dhe kalium.