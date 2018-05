Hipertensioni, ‘lufta’ nis në tavolinë me ushqimin e duhur

Të ndryshosh ushqimin e përditshëm dhe të zbulosh menynë e duhur për të përmirësuar mirëqenien është e mundur: ja se si!

Gjithnjë e më shumë ne flasim për të ushqyerit e duhur, sepse marrëdhënia midis shëndetit të trupit tonë dhe asaj që hamë tashmë është e qartë. Ndonjëherë, megjithatë, mjafton shumë pak: është thjesht një çështje e ndryshimit të stilit të jetesës dhe gjetjes së zakoneve të reja edhe në tavolinë, ndoshta duke harruar ata që ndoshta na pëlqejnë, por që nuk na bëjnë mirë. “Shqip” përcjell disa sugjerime të dobishme për të mbajtur në kontroll hipertensionin si dhe për të qëndruar në formë.

Fillojmë nga qilari: Kur bëjmë pazaret ne preferojmë drithërat dhe ushqimet e plota, sepse miellrat më pak të rafinuara i mbajnë ushqyesit të paprekur dhe janë të pasura me fibra, gjë që kufizon akumulimin e yndyrave. Ushqimet e përgatitura ose të marra nga përpunimet industriale kanë përqindje më të larta të sheqerit dhe kripës, përveç ruajtësve dhe aromatizimeve artificiale. Pa kaluar gjithë ditën në kuzhinë, përpiqemi të gatuajmë ushqime të shpejta dhe të lehta si për shembull, supëra perimesh, të cilat vlerësohen shumë në verë dhe janë super praktike për t’i marrë edhe në punë ose kur drekojmë jashtë shtëpisë. Praktike dhe të shijshme, çfarë doni më shumë?

Kush fillon mirë: Mëngjesi është një vakt themelor. Nëse nuk duam të heqim dorë nga një filxhan kafeje, mos harroni të përdorni pijet e perimeve të bëra nga orizi, soja apo tërshëra. Edhe kosi i shoqëruar me bukë të integruar ose thekër dhe marmelatë është i mirë. Frutat nuk duhet të mungojnë kurrë, ne mund të konsumojmë nga dy deri në katër porcione në ditë. Për një zgjim ideal në stinën verore, nuk duhet të harrojmë smoothies dhe centrifugat e freskëta, të çmuara sepse hidratojnë trupin pas humbjes së lëngjeve gjatë natës, duke siguruar një furnizim të shkëlqyer të vitaminave dhe mineraleve. Mirëmëngjesi!

Makarona? Po, po! Makaronat janë një ushqim i shkëlqyeshëm që nuk duhet të mungojë kurrë në dietën tonë, mjafton t’i gatuani në mënyrën e duhur. I thoni po salcës së domates, duke i shtuar disa gjethe të freskëta të basilit si dhe pak vaj për ta spërkatur. Çfarë është më mirë se një makaronë e shëndetshme dhe e thjeshtë me aromë verore? Më mirë mos mendoni me stomak bosh, përndryshe, dëshira për të shijuar bëhet e pakontrollueshme në çdo kohë të ditës, edhe përballë dietës.

Rroftë pushimi!: Ngrënia çdo tre orë është një rekomandim i rëndësishëm, sepse përshpejton metabolizmin tonë dhe parandalon akumulimin e yndyrave. Kur ndihet vrima në stomak, ne fokusohemi me vendosmëri në fara dhe fruta të thata: të pasura me kripëra minerale, vitaminë E dhe yndyrna, frutat e thata përmirësojnë aktivitetin e tretjes. Të mira dhe të çmuara, më mirë të bëni një stok të mirë!

Ndiqni rrugën: Për të shmangur problemet e hipertensionit, ne zgjedhim pjatat e bazuara në peshk, duke i kombinuar me perimet e pjekura në skarë për të siguruar marrjen e duhur të vitaminave dhe Omega Tre. Absolutisht jo salsiçeve, të skuqurave dhe produkteve të qumështit, si dhe veçanërisht djathërave të pasur me kripë. Në dietë karbohidratet (jo vetëm drithërat, por edhe pemët dhe perimet) përbëjnë rreth 50-60% të nevojave kalorike, pjesa tjetër do të merret nga proteinat për 20% ndërsa yndyra nuk duhet të kalojë një të katërtën e kalorive totale. Reduktimi i kripës është i nevojshëm, por nuk do të jetë veçanërisht e vështirë. Në fund të fundit, ne do të mësohemi të shijojmë ushqimet në aromat e tyre autentike dhe ky mund të jetë një zbulim i bukur.