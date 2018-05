Gjëja më e keqe që mund ta thoni pas tradhtisë

Terapeutët gjithmonë ju këshillojnë që të thoni të vërtetën sa herë që kapeni në tradhti bashkëshortore.

“Nuk ka të bëjë me ty, por me mua. Tashmë kam pasur marrëdhënie seksuale” – kjo është gjëja më e keqe që ju mund të thoni në momentin “e dyluftimit” me partnerin.

Wainer-Davis është një terapiste me eksperiencë që ka punuar për vite me çifte që kanë mosmarrëveshje në marrëdhëniet e tyre. Ajo thotë se e vërteta është nganjëherë e dhimbshme, por e vetmja zgjidhje e duhur, transmeton ksp.

“Tradhtia ndikon që partneri të duket i parëndësishëm dhe jo atraktiv. Kur ta pranoni se ishit jo besnik, kjo nuk është e lehtë për ta diskutuar me partnerin. Fakti se kur partneri ju mashtron, ai në ato momente udhëhiqet nga instinktet dhe hormonet. Kur ju them se ju mashtrimi nuk do të thotë asgjë, se dikush tjetër është edhe më keq, atëherë krijoni një ndjenjë se keni poshtëruar partnerin tuaj sikur të jetë i pavlerë. Atëherë, kjo është edhe më keq”, shpjegon ajo.

Po ashtu, nuk ka nevojë të relativizohen ngjarjet dhe të banalizohen ndjenjat.

“Është e rëndësishme që të tregoni mirëkuptim dhe t’i jepni partnerit tuaj një të drejtë legjitime për t’u zemëruar. Tregoni sinqerisht se ju vjen keq”, këshillon Wainer-Davis.