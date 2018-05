Ushqimet më të mira për largimin e yndyrës së stomakut

Dieta e duhur luan rol të madh nëse dëshironi të punoni në shëndetin tuaj dhe pamjen - sidomos nëse dëshironi të keni një stomak të sheshtë.

Kjo është arsyeja pse kemi vendosur për të gjetur se cilat janë ushqimet më të mira për heqjen e yndyrës nga stomaku.

Drithërat

Hyjnë në grupin e karbohidrateve që gjithashtu kanë rolin e tyre në luftën kundër depozitave të yndyrës.

Hulumtimet kanë treguar se njerëzit që hanë bullgur dhe lloje të tjera të drithërave të plota kanë stomak të sheshtë nga ata që nuk e konsumojnë, transmeton ksp. Bullguri është i shkëlqyer, pasi ka fibra që ndihmojnë tretjen dhe metabolizmin, dhe zvogëlojnë depozitat e yndyrës.

Jogurt probiotik

Sekretin e jogurit e dinë të gjithë ata që nuk kanë depozita yndyrore në stomak. Ai ndihmon në problemin e inflamacionit, pasi stimulon funksionimin më të shpejtë të zorrëve dhe e bën më të lehtë për tretje. Ekspertët këshillojnë të paktën një filxhan me kos probiotik në ditë.

Peshk

Nëse dieta juaj është e pasur me acide yndyrore omega-3, të cilat janë më të zakonshme në peshk, trupi juaj do të prodhojë më shumë melatonin, një hormon që ndikon në gjumë. Njerëzit me mungesë të acideve yndyrore omega-3 nuk flenë gjatë periudhave normale të pushimit, gjë që çon në mbingrënie jo të shëndetshme gjatë natës.

Peshku është gjithashtu i pasur me proteina, të cilat vërtetohen shkencërisht për të kënaqur oreksin. Ju madje do të digjni më shumë kalori ndërsa trupi juaj ka proteina të ndryshme, krahasuar me tretjen e yndyrave dhe karbohidrateve.

Përveç kësaj, konsumi i acideve yndyrore omega-3 mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin e zemrës dhe ul rrezikun nga demenca.

Avokado

Këto fruta janë të pasura me yndyra të pangopura, të cilat bien në kategorinë e yndyrave të shëndetshme. Hulumtimet kanë treguar se avokado është i shkëlqyer për ndjenjën e ngopjes, por nuk shton peshë. Ai vepron mirë në zonën e belit dhe kontribuon në reduktimin e yndyrës në atë pjesë të trupit. Nëse doni një stomak të sheshtë dhe bel të hollë, duhet të konsumoni avokado!

Lajthi

Hulumtimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë çdo ditë një grusht lajthi nuk trashen. Lajthitë përmbajnë yndyra të shëndetshme dhe kolesterol të ulët, por ju nuk keni nevojë të hani më shumë se një grusht lajthi në ditë. Doza e rekomanduar është e mirë për shkrirjen e yndyrës në stomak.