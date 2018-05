8 recetat që Papa pëlqen më shumë

I riu “Jorgito»”, kështu e thërrisnin kur ishte i ri, gatuante për familjen e tij, duke eksperimentuar me receta të reja. Ai e donte ta bënte këtë dhe e bënte mirë, thotë motra e tij më e vogël, Maria Elena. “Ai bënte kallamare të mbushur”, thotë ajo. I pëlqen shumë edhe orizi. Kjo pjatë e fundit lidhet me atdheun e familjes së tij para emigrimit në Argjentinë, Piemonte, ku familja Bergoglio kishte rritur rrushin e Barbera d’Asti dhe Monferrato dhe menaxhoi një kafene dhe një dyqan pastrues.

Në moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare, në vitin 1952, në kohën e shkollës së mesme, ky pasion e çoi në ndjekjen e kimiologjisë së ushqimit në Institutin Industrial të Yrigoyen të Buenos Aires, në laboratorët e të cilit, në stufat, alembikët dhe enët qeramike, ai studioi reaksionet kimike për transformimin e molekulave ushqimore në shije shumë të mira për njerëzit. Ai gjithashtu gjeti punë në qendrën kërkimore Hickethier dhe Bachmann, e specializuar në analizën e substancave yndyrore në ujë dhe produkte ushqimore.

Në tryezë me Papa Françeskun

Kjo është një histori e panjohur e treguar nga gazetari Roberto Alborghetti në ‘A tavola me Papa Francis’, botuar nga Mondadori Electa. Nëpërmjet dokumenteve të botuara dhe të pabotuara, recetave, intervistave dhe dëshmive, vëllimi hulumton marrëdhënien midis Bergoglios dhe ushqimit, pasionin e tij për ushqim të mirë dhe rëndësinë që ende e mban për të rëndësinë e ushqyerjes adekuate, një shpërndarje ushqimore e arritshme edhe për ata që kanë më pak fat. “E gjithë kjo është e prekshme në vlerën e vaktit si simboli maksimal i ndarjes, i shprehur nga Papa çdo të diel për familjet në Piazza San Pietro – shpjegon Alborghetti, – me dëshirën e tij revolucionare: “Dreka e mirë!”. Për të thënë që dita e festës duhet jetuar së bashku, i shenjtëruar në takimin mes prindërve dhe fëmijëve, anëtarëve të familjes, miqve, por edhe të huajve dhe njerëzve në vështirësi. Sepse për Françeskon tavolina është një vend i dëgjimit dhe i dashurisë, vëmendjes, mbështetjes dhe ëmbëlsisë”.

Lufta kundër mbeturinave

Për të përgatitur dhe dashuruar ushqimin, Francesco nuk ka reshtur kurrë. Ai gatuante në seminar për shokët, bënte gjithashtu për studentët e tij si rektor i Kolegjit jezuit të San Miguel dhe e bën ende si Kryepeshkop. Papa – tregon Alborghetti – ishte i pakrahasueshëm në gatimin e ‘asados’, ushqim tipik argjentinas. Ndërsa kur nuk mjaftonte koha për ushqimet e përditshme, dreka e preferuar e Françeskos përfaqësohej nga sanduiçe me proshutë, gatime karakteristike me mish, djathë apo asortimente të tjera, tipike të vendit latin. Por ushqimi që Françesko vendos në qendër të të gjitha fjalimeve të tij mbi ushqimin është buka. Për Papën thuajse deri në fund të botës, është përfaqësimi universal e ushqimit, – shpjegon autori, – vlera supreme për të ndarë me njerëzimin që mezi ushqejnë veten. Në fjalimet e tij, ai gjithmonë ka një mesazh kundër mbeturinave, për teprinë dhe nevojën për të rishikuar sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes së ushqimit për ta bërë atë më të drejtë.

Kallamar i mbushur

Jorge Mario filloi të mashtrojë stufën që djalë. Nëna, Maria Regina, u godit nga pareza gjatë lindjes së vajzës së saj të fundit, Maria Elena. Pra, kuzhina filloi ta zinte. Ndër pjatat e tij të kujtuara nga familja, kallamarat e mbushur janë të preferuarat.

Rizoto piemonteze

Maria Elena, motra e Papa Françeskut, kujton fëmijërinë e tyre duke treguar shenjtërinë e të dielave: dreka të gjata familjare dhe pjatat besnike ndaj traditës italiane. Përfshirja e rizotos piemontez, trashëgimi e dhënë nga gjyshja Rosa, e cila u arratis nga Piemonte në vitin 1929, sepse ajo ishte antifashiste.

“Asado”

Në qendrën e trajnimit Colegio Màximo, – jezuit ku Bergoglio ishte student dhe pastaj rektor, – Papa gatuante për nxënësit e tij drekën e së dielës, ditën e lirë merrej me gatim. Një nga specialitetet e tij ishte asado, rosto tipik argjentinas.

“Empanadas”

Në pjesëmarrjen në jetën e komunitetit, gjatë noviciatës së parë dhe më vonë si peshkop, Bergoglio gjithashtu kujdesej për ushqimet: nga krijimi i pjatave për ushqim. Kur nuk kishte kohë për të shkuar në furrë ai blinte empanadas dhe sanduiçe të djathit në shitoret e Plaza Mayo në Buenos Aires.

Makarona e pjekur me ragu dhe mocarela

Në udhëtimet e tij përfshihen edhe vizitat e shpeshta në burgje, ku shpesh qëndronte për drekë. Pra, në mesin e pjatave të shërbyera në shtëpinë e rrethit Salvia Giuseppe në Napoli, më 21 mars 2015, Papa drekoi me të burgosurit me makarona në furrë dhe ragu napolitan.

Pica me mocarela dhe domate të verdha

Edhe Papa, kur mundet, nuk humbet një mundësi për të ngrënë një picë dhe fotot që e portretizojnë atë me feta të margaritës në dorë nuk mungojnë. Në Napoli, picieri Enzo Cacialli, e zbukuroi atë me domate të verdhë dhe mocarelë.

Torta e veçantë

Për ditëlindjen e tetëdhjetë të Papa Françeskut, pronari i pastiçerisë Hedera në Borgo Pio, Francesco Ceravolo, kishte përgatitur një tortë speciale: tortë me shtresa me zemra, dedikuar pritjes së emigrantëve. Një ëmbëlsirë pa gluten dhe me krem portokalli.

“Putizza” (Ëmbëlsirë tipike e zonës mes Gorizias e Triestes)

Ishte pikërisht Papa Françesku, një njohës i kuzhinës slloveno-triestese, që solli “putizza”-n, një ëmbëlsirë të Europës Qendrore me lajthi dhe rrush të thatë, fotot e të cilës janë publikuar në faqet e gazetës “The Guardian”, të “New York Times” dhe të “Washington Post”, pas një shkëmbimi me Zonjën e Parë Amerikane në Maj 2017.