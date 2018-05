Vetitë e vitaminës D

E domosdoshme për kockat dhe dhëmbët, por jo vetëm. Zbuloni në studimin, që e publikon sot ‘Shqip’, se ku dhe si të bëni një furnizim të mirë të kësaj vitamine të rëndësishme.

Vitamina D është thelbësore për funksionimin e duhur të trupit tonë, por fatkeqësisht për ne nuk është e pranishme në ushqim. Pra, nuk është e mjaftueshme një dietë e duhur, është e nevojshme të ekspozoni veten në diell për të qenë në gjendje për ta sintetizuar atë sa më mirë. Nëse do të kishim mundësinë të jetonim në një vend të bukur në plazh ose kohën për të ecur gjatë në ajër të pastër nuk do të ishte një problem, por nëse jetojmë në qytet ose gjithmonë punojmë në ambiente të mbyllura, çfarë mund të bëjmë? Le të përpiqemi ta kuptojmë njëri-tjetrin pak më shumë.

Mungesa e vitaminës D gjatë viteve të fundit është duke u bërë shumë më e shpeshtë, sidomos tek njerëzit e moshuar, shpesh të detyruar të qëndrojnë në shtëpi ose në strehimore ku nuk mund të shijojnë mjaftueshëm rrezet e diellit, ata që nuk mund të ekspozohen ndaj diellit për shkak të problemeve dermatologjike ose prania e sëmundjeve që ndërhyjnë në thithjen e vitaminës D siç është sëmundja celiac. Çfarë duhet të bëjmë, atëherë?

Aleate e grave: Vitamina D është thelbësore për fiksimin e kalciumit tek eshtrat. Natyrisht, për këtë arsye, më shumë kanë nevojë fëmijët në fazën e zhvillimit, zonjat që duhet të japin gjithçka që ju nevojitet për veten e tyre dhe për foshnjën, për ato më të vjetrat që hyjnë në menopauzë dhe kanë eshtra më delikate dhe poroze. Asnjëherë pa të!

Jo vetëm kockat: Përveç garantimit të një sistemi të fortë të skeletit, vitamina D gjithashtu vepron në shumë organe të tjera të tilla si zemra, mushkëritë dhe madje edhe në sistemin imunitar. Studimet e fundit tregojnë se vitamina D ndikon në parandalimin e sëmundjeve të caktuara, të tilla si diabeti i tipit 1, parandalon ose ngadalëson zhvillimin e kancerit duke ndaluar rritjen e qelizave dhe duke inkurajuar vdekjen e tyre të planifikuar. Nëse e gjithë kjo nuk është akoma e mjaftueshme, kjo vitaminë na mbron nga disa sëmundje të lëkurës, të tilla si psoriasis dhe dermatiti atopik. Shkurtimisht, një përqendrim i vërtetë i virtytit.

Shija e diellit: Dielli është mënyra më e mirë për t’u ngopur me Vitaminën D. Kini kujdes, megjithatë: nuk është e nevojshme që të piqeni me orë të tëra në plazh, por thjesht duhet të shmangni qëndrimin mbyllur në shtëpi. Natyrisht, midis punës, shtëpisë dhe familjes nuk është gjithnjë e lehtë, por t’i dedikosh pak kohë ekspozimit të lëkurës në diell është me të vërtetë e nevojshme. Një arsye e mirë për të ecur, vrapuar ose çiklizëm: si dhe duke u kënaqur, duke i bërë kockat tona më të forta si dhe mund të humbim edhe disa kilogramë, çfarë do të ishte më mirë?

Mirësia që vjen nga deti: Është e mundur të sigurohet një furnizim i mirë i vitaminës D edhe duke ngrënë disa ushqime si peshqit. Në fakt, vaji i mëlçisë së merlucit dhe disa peshq yndyrorë si salmon dhe harengë janë veçanërisht të pasur, por edhe e verdhë e vezës, mëlçia, mishi i kuq dhe perimet jeshile janë të shkëlqyera për të na dhënë këtë vitaminë të çmuar. Pra, le të përfitojmë nga pushimet në det për të bërë një festë të peshkut: kur thuhet të bashkosh nevojën me kënaqësinë…

Pak, por e mirë: Vitamina D sintetizohet nga lëkura kur rrezatimi diellor arrin një intensitet të caktuar. Pra, vera është sezoni kryesor për të bërë një stok të mirë, ndërsa në dimër fillon të mbarojë. Meqë sasia e vitaminës D që prodhon lëkura nën ndikimin e dritës së diellit ulet me rritjen e moshës, me shtimin në peshë (indet e yndyrës trupore tentojnë të mbajnë vitaminë D), si dhe me ndotjen e ajrit, por ajo që nuk duhet të harrojmë është që ta mbajmë trupin në formë, duke u kujdesur të mos marrim shumë yndyrë: njëzet minuta në ditë me armë, me fytyrë dhe këmbë të zbuluara për të na mbrojtur nga osteoporoza dhe sëmundjet e zemrës. Dy zogj me një gur!