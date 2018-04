Ushtrimet ndihmojnë femrat kundër humbjes së kujtesës, por vetëm nëse fillojnë me kohë

Aktiviteti fizik për femrat e moshës së mesme mund të sjellë një varg përfitimesh shëndetësore, sipas një studimi të ri nga Suedia.

Shkencëtarët kanë përcaktuar më saktë se femrat në këto vite të cilat e kanë një shkallë të lartë të gjendjes kardiovaskulare kanë pothuajse 90 përqind më pak gjasa të zhvillojnë dementinë më vonë në jetë se ato që e kishin një nivel të moderuar të aktivitetit fizik. Rezultatet e studimit u publikuan në revistën Neurology, transmeton koha.net.

Për më tepër, nëse tek këto femra u shfaqën simptomat e dementisë, si problemet me kujtesën apo me të menduarit, kjo kishte ndodhur 11 vjet më vonë sesa tek femrat që i përkasin një grupi me fitnes të moderuar. Pra, vetë fillimi i dementisë është zhvendosur në një moshë prej madje 90 vjet tek femrat që filluan të ushtrojnë me kohë. Për femrat me aktivitete të moderuara, shenjat e para të dementisë u vërejtën rreth moshës 79-vjeçare.

Rezultatet e hulumtimit sugjerojnë se kondicioni i lartë kardiovaskular lidhet me uljen e rrezikut të demencës, sipas autores Hellen Horder nga Qendra për Plakjen dhe Shëndetin në Universitetin e Gothenburgut, Suedi. Me fjalë të tjera, zemra e shëndetshme është e lidhur me trurin e shëndetshëm, e thjeshtësoi ajo.

Gjatë hulumtimit, shkencëtarët u morën me të dhënat e 191 suedezeve të moshës 38-60 vjeç.