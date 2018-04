Dobësohuni duke shmangur këto 7 gabime

Kur duam të humbim peshën, duhet të mësohemi me idenë se dieta nuk është e përkohshme, por një ndryshim i përhershëm në mënyrë që të gëzojmë shëndet të mirë.

Ushqimi është një nga shtyllat më të rëndësishme për humbjen e peshës. Megjithëse është e domosdoshme që të integrohet me aktivitet fizik të rregullt dhe me shprehi të tjera të shëndetshme, ai luan një rol të pazëvendësueshëm.

Një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar për humbjen e peshës mund të luftojë peshën e tepërt dhe mbi të gjitha, të stabilizojë trupin tuaj për ta mbajtur të shëndetshëm.

Problemi është se në përpjekjen e vazhdueshme për të humbur kilet e tepërta, disa bëjnë gabime gjatë ushqyerjes, të cilat bëhen pengesë për arritjen e qëllimit.

Shumë njerëz ndjekin një dietë të rreptë, prandaj paraqesin probleme të ndryshme shëndetësore.

Për këtë arsye, është thelbësore të njihni gabimet që duhen shmangur dhe në veçanti, të kuptoni se humbja e peshës nuk bëhet sot me nesër.

Kushtojini vëmendje këtyre pikave kyçe.

1. Mos anashkaloni asnjë vakt ushqimor - Qindra njerëz mendojnë se mund të humbasin peshën duke lënë mënjanë një nga vaktet kryesore. E vërteta është se kjo praktikë ka efekte të këqija që ju pengon të hiqni kilet e tepërta. Së pari, trupi e percepton atë si një "mangësi", rrjedhimisht aktivizon hormonet që na bëjnë të ruajmë rezervat e energjisë në formën e yndyrës.

2. Ndiqni dietat "e mrekullueshme" - Dietat "mrekulli" popullore janë ato që premtojnë të japin rezultate të habitshme në disa ditë ose javë. Këto janë dietat jashtëzakonisht të ulëta në kalori që nuk përfshijnë lëndë ushqyese esenciale. • Nëse ju ndihmojnë për të humbur peshë shpejt, ato rezultojnë në mangësi që rrezikojnë shëndetin. • Në afat të mesëm dhe afatgjatë gjenerojnë çrregullime metabolike, e cila e kthen shumë shpejt peshën e humbur. Shkaktoni dobësi dhe lodhje, duke çuar në ndërprerje të aktiviteteve të përditshme.

3. Zgjedhje e keqe e “smootheve” – “Smoothet” natyrore dhe lëngjet janë konsideruar si një element ideal në dietat për humbje peshe. Megjithatë, disa kombinime krijojnë shumë kalori, gjë që parandalon rezultatet • Është e rëndësishme të bëjmë një zgjedhje të shëndetshme, preferohet në bazë të frutave dhe perimeve me kalori të ulët. • Shmangni opsionet e përgatitura me kos ose qumësht të plotë.

4. Mos u fiksoni me kaloritë - Është e vërtetë që një dietë e shëndetshme për humbjen e peshës duhet të jetë e moderuar në lidhje me përmbajtjen e kalorive. Megjithatë, nuk është e nevojshme të bëheni të fiksuar me kaloritë, sepse duhet të merren parasysh edhe cilësitë ushqyese të ushqimeve.

5. Salca dhe shoqëruese të pashëndetshme - Një tjetër gabim i zakonshëm në mesin e atyre që përpiqen të humbin peshë është shoqërimi i pjatave me salca kalorike dhe substanca të shtuara. Është e padobishme të përgatitësh një sallatë të shijshme me perime të freskëta nëse e mbuloni me një salcë të mbushur me yndyrë ose sheqer të rafinuar. Megjithëse e dimë se ata e përmirësojnë shumë aromën dhe shijen e sallatës, është më mirë të kufizohet konsumi i tyre.

6. Konsumoni shumë produkte të lehta - Për shkak të reklamave të mëdha që na ofron industria ushqimore, shumë njerëz besojnë se dieta më e mirë bazohet në produktet me etiketa "të lehta". Edhe pse shumë prej këtyre ushqimeve janë më të lehta në kalori sesa versionet e tyre normale, kjo nuk do të thotë se ato janë më të shëndetshme dhe nuk marrin yndyrë. • Është thelbësore të theksohet se ato gjithashtu përmbajnë karbohidrate dhe yndyrna që nuk janë të mira për trupin.

7. Mungesa e qëndrueshmërisë - Kushtojini vëmendje të madhe! Ky është një nga gabimet kryesore. Mungesa e qëndrueshmërisë në ndjekjen e një dietë për humbje peshe është arsyeja pse shumë nuk mund të mbajnë një peshë të shëndetshme. • Është e padobishme të hani shëndetshëm dhe të humbni kile për një kohë të shkurtër, nëse pastaj ktheheni në zakonet e vjetra të të ngrënit. Ne duhet të ruajmë vullnetin dhe disiplinën për të ngrënë shëndetshëm si pjesë e stilit tonë të jetesës. Mbajtja e një regjimi nuk duhet të jetë sezonal, por i përhershëm.