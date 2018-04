Fustanin e Meghan Markle, që e keni parë disa herë tek të famshmet

Meghan Markle njihet për veshjet e saj unike.

Por, këtë herë, në internet është parë ngjashmëria e fustanit të saj ngjyrë të zezë, që ajo e kishte zgjedhur ta vishte në “London Women’s Empowerment”.

Këtë fustan, me po këtë ngjyrë dhe me ngjyra tjera, mund ta keni parë edhe tek shumë fytyra tjera të njohura.

Me ngjyrë të bardhë e kishte veshur Kim Kardashian, me ngjyrë krem e kishte veshur në vitin 2009 Tyra Bankat, me ngjyrë të zezë, si të Markle, e kishte veshur kohë më parë edhe Felicity Huffman, me ngjyrë të kaltër në tirkiz, e kishte veshur Taraji P. Henson.

Më poshtë gjeni fustanet e ngjashme sikur të Meghan Markle.