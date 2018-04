Kujtesa juaj afatshkurtër mund t’i mbajë vetëm 7 gjëra (por mund ta përdorni këtë truk)

Në vitin 1956, një psikolog kognitiv në universitetin e Princetonit, me emrin George A. Miller, e publikoi atë që do të bëhej një nga punimet më të cituara në fushën e tij. Idetë e tij ishin kaq të popullarizuara saqë sigurisht i keni dëgjuar ato edhe nëse nuk e keni hasur kurrë emrin e tij. Ai është përgjegjës për atë që njihet si ligji i Millerit: në çdo kohë të caktuar, njeriu mesatar mund t’i mbajë (ruaj) rreth shtatë gjëra në kujtesën e tij afatshkurtër.

Numri magjik shtatë

Ajo që mund të mos e dini për inovacionin e Millerit është se ai ishte qesharak, për sa u përket publikimeve akademike. Me titullin "Numri magjik shtatë, plus ose minus dy: Disa kufizime në kapacitetin tonë për procesimin e informacionit", ai fillonte: "Problemi im është se jam persekutuar nga një integjer, për shtatë vjet ky numër më ka ndjekur rreth e rrotull, ka depërtuar në të dhënat e mia private, dhe më ka sulmuar nga faqet e revistave tona më publike... Ose ka vërtet diçka të pazakontë në numrin në fjalë ose përndryshe unë po vuaj nga iluzionet e persekutimit". (Ai thuhet se e hodhi punimin nga fusha të shumta të hulumtimit të tij, pasi u bind ta mbante një fjalim për një shoqatë psikologjike, që do të mund ta shpjegonte stilin joserioz.)

Integeri për të cilën ai shkroi, sigurisht, ishte 7. Ai e vuri re se pa marrë parasysh se cila ishte tema, njerëzit ishin në gjendje t’i mbanin vetëm rreth shtatë njësi të informatave të reja, "plus minus dy" - përafërsisht nga pesë deri në nëntë gjëra. Ai shpjegoi se kur nga njerëzit u kërkua t’i identifikonin tonet individuale muzikore, ata ia dolën mirë kur i kishin dy ose tre nga të cilat do të zgjidhnin, por filluan të hutoheshin pasi numri i zgjedhjeve e tejkaloi gjashtën. Kur njerëzit duhej ta mbanin mend një listë të fjalëve rastësore në radhë, kjo listë mund të ishte madje shtatë fjalë e gjatë para se të hutoheshin. E njëjta gjë vlen edhe për listat e shifrave. Edhe kur u jepen teste me shumë variabla, si ëmbëlsia dhe kripësia e mostrave të ndryshme të ujit ose vendndodhjet e pikave në katror, njerëzit tentonin ta arrinin kufirin e saktësisë në rreth shtatë... plus minus dy, transmeton koha.net.

Copëtojeni

Ky kufizim i shtatë gjërave është ajo për çfarë shumica e njerëzve flasin. Ajo që është më pak e njohur gjerësisht, është ideja e Millerit për "copëtimin". Kjo do të thotë se mund t’i kujtoni shtatë shifra ose shkronja, por gjithashtu do të jeni në gjendje t’i kujtoni shtatë numra, fjalë ose fraza. Nëse e "copëtoni" informacionin në njësi të njohura, atëherë mund t'i kujtoni ato si objekte individuale. Për shembull, "FBICIANSAIRS" është 12 shkronja - shumë më tepër se që thotë ligji i Millerit se do të duhej të mbani mend. Por nëse i dini akronimet e agjencive qeveritare amerikane, ato janë vetëm katër copë të gjata: FBI, CIA, NSA, IRS. Gjithashtu, numri juaj i telefonit është 10 shifror, por e mbani mend atë në pjesë të ndara.

Ky detaj është çelësi për tejkalimin e kufijve të ligjit të Millerit. Nëse keni nevojë që të mësoni përmendësh diçka shpejt, më së miri është ta organizoni atë në copëza të njohura. Kjo është arsyeja se pse teknikat e memorizimit si pajisjet memorike funksionojnë kaq mirë. Në këtë mënyrë, kujtesa juaj afatshkurtër është si një lloj valixheje: ajo mund të përshtatet aq shumë, por nëse e dini se si ta paketoni, mund ta maksimizoni hapësirën që e keni.