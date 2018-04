Këpucë të përshtatshme për pranverë

Janë këpucë të stilit mashkullor, por prej disa sezonesh këpucët me lidhëse, që ndryshe quhen dhe “frenchie”, janë moda e femrës së kësaj pranvere dhe vazhdojnë të propozohen dhe në koleksione të reja në shumë variante.

Janë shpëtimtaret e ndërrimit të stinëve, dhe mund të vishen si në zyrë dhe në mbrëmje për çdo moment të ditës, me kombinimin e duhur, transmeton tch.

Këpucët me lidhëse kombinohen mjaft mirë me veshjet femërore, me xhinse, pantallona të ngushta dhe me funde të çdo gjatësie.

Shihni galerinë për modelet: