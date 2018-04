Format e kujdesit për lëkurën

Rutina e kujdesit të lëkurës duhet të bazohet pikërisht në tipin e lëkurës.

Produktet për të cilat ka nevojë një vajzë me lëkurë të thatë, nuk do të ishin të përshtatshme për tipin e lëkurës së yndyrshme.

Ndiqni këto këshilla për tu kujdesur më mirë për llojin e lëkurës suaj:

Lëkurë të thatë:

Ju nevojitet një pastrues i butë që nuk do të eliminojë lagështinë e lëkurës. Një krem hidratant i thjeshtë nuk do të ishte mjaftueshëm, pasi lëkura e thatë ka nevojë për serume hidratuese dhe hidratantë me përmbajtje vajore ose gjalpë. Shmangni produktet me bazë alkooli.

Lëkurë e yndyrshme:

Përdorni krem hidratant të lehtë të paktën dy herë në javë. Njerëzit shpesh supozojnë se lëkura e yndyrshme nuk ka nevojë të hidratohet, por ky është një mit.