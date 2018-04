Mënyra e duhur për larjen e fytyrës sipas llojit të lëkurës

Rutina e kujdesit të lëkurës duhet të bazohet pikërisht në tipin e lëkurës dhe produktet për të cilat ka nevojë një vajzë me lëkurë normale.

Megjithatë, mund të jetë e vështirë të përcaktohet mënyra e duhur se si duhet ta lani fytyrën kur nuk jeni të sigurt për llojin e lëkurës që keni.

Ekzistojnë katër kategori kryesore të llojeve të lëkurës: e thatë, e yndyrshme, mikse dhe normale.

Lëkura normale

Prioriteti juaj është që të ruani nivelet e lagështisë në lëkurë dhe të siguroheni se lëkura të mbetet e hidratuar. Duke përdorur një pastrues të butë, një krem hidratant të lehtë dhe krem mbrojtës në mënyrë të rregullt ju do të keni një lëkurë që do t’jua kenë zili të gjithë.

Lëkurë të thatë

Ju nevojitet një pastrues i butë që nuk do të eliminojë lagështinë e lëkurës. Një krem hidratant i thjeshtë nuk do të ishte mjaftueshëm, pasi lëkura e thatë ka nevojë për serume hidratuese dhe hidratantë me përmbajtje vajore ose gjalpë shea. Shmangni produktet me bazë alkooli.

Lëkurë e yndyrshme

Përdorni krem hidratant të lehtë dhe produkte eksfoljuese të paktën dy herë në javë. Njerëzit shpesh supozojnë se lëkura e yndyrshme nuk ka nevojë të hidratohet, por ky është një mit.

Lëkurë mikse

Përdorni një pastrues të butë për të balancuar prodhimin e yndyrës së tepërt dhe për të parandaluar irritimin e mëtejshëm.