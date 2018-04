Pse dhe sa ujë duhet të pini

Stinët e verës po bëhen çdo herë më të nxehta me temperatura të larta të rekordeve dhe mediat e lajmeve po fillojnë të tingëllojnë si një rekord i prishur – përsëri dhe përsëri, por ne jemi të kujdesshëm për të mbajtur veten të hidratuar mirë duke pirë shumë ujë. Por është një mesazh i rëndësishëm – jo vetëm gjatë valës së nxehtësisë, por edhe gjatë gjithë vitit, sepse uji shërben shumë për funksione kritike në trup.

Unë jam i sigurt që do të pajtoheni se nuk ka asgjë më freskuese sesa një gotë me ujë të ftohtë. Përkundër kësaj, shumica prej nesh nuk pijnë ujë të mjaftueshëm në baza ditore. Duke privuar veten nga burimi më i natyrshëm në botë, ne vazhdimisht po dëmtojmë trupin tonë.

Nëse keni ndonjë nga këto, mund të përmirësoni gjendjen tuaj me një gotë freskuese uji.

1. Goja juaj është e thatë

Kjo duket mjaft e qartë, por pasojat nuk mund të jenë kështu. Natyrisht, sa herë që ndieni ndjenjën e ngjeshur dhe të keqe në gojën tënde, do të arrish të arrish diçka të lëngshme. Por pije me sheqer janë vetëm një zgjidhje e përkohshme për një problem më të madh. Uji i pijshëm lubricates membranat e mukozës në gojën dhe fytin, të cilat do të vazhdojnë të mbajnë gojën e lagur me pështymë shumë kohë pas asaj gllënjkë të parë.

2. Lëkura juaj është e thatë

Lëkura juaj është organi më i madh i trupit tuaj, kështu që sigurisht që duhet të qëndrojë i hidratuar. Në fakt, lëkura e thatë është një nga shenjat më të hershme të dehidrimit të plotë, që mund të çojë në probleme shumë më të mëdha. Mungesa e ujit nënkupton mungesën e djersës, e cila çon në pamundësinë e trupit për të larë poshtër të tepërt dhe vaj të akumuluar gjatë gjithë ditës. Nëse dëshironi të ndaloni breakouts, rekursin tuaj të parë duhet të jetë për të pirë më shumë ujë.

3. Ju jeni tepër të etur

Kemi shkuar tashmë mbi gojën e thatë, por etja shkon përtej një gjuhe të shkretë. Kushdo që ka pasur ndonjëherë një gjellë të mbetur mund të ju tregojë se, pasi të zgjoheni, trupi juaj thjesht nuk mund të marrë ujë të mjaftueshëm. Alkooli dehydrates të gjithë trupin, dhe uji i pijshëm dërgon “YES PLEASE!” Sinjale në tru derisa nivelet tuaja të lëngjeve të kthehen në bazë. Dëgjoni atë që po ju thotë trupi juaj; ai e di se për çka është duke folur!

4. Sytë tuaj janë të thatë

Deri tani duhet të jetë e qartë se uji i pijshëm prek më shumë se vetëm gojën dhe fytin. Mungesa e marrjes së ujit çon në sytë e thatë dhe të gjakosur (përsëri, mendoni për atë hangover fundit pounding). Pa ujë në trup, kanalet tuaja të lotit thahen. Nëse po mendon “Po nëse nuk mund të qaj?”, Kuptoj se kjo mund të shkaktojë më shumë dëm për sytë tuaj, veçanërisht nëse mbani kontakte në baza ditore.

5. Ju përjetoni dhimbje të përbashkët

Doza e kërcave dhe e kurrizit përbëhet nga rreth 80% ujë. Kjo është një domosdoshmëri absolute për të mbajtur kockat tona nga bluarje kundër njëri-tjetrit me çdo hap që ne marrim. Duke e mbajtur trupin tuaj të hidratuar, sigurohuni që nyjet tuaja mund të thithin goditjen e lëvizjeve të papritura, të tilla si vrapimi, kërcimi ose rënia në siklet.

6. Uljet e muskujve tuaj zvogëlohen

Muskujt tuaj, gjithashtu, përbëhen kryesisht nga uji. Natyrisht, më pak ujë në trup do të thotë më pak masë muskulore. Pirja e ujit para, gjatë dhe pas një stërvitje jo vetëm që ju mban hydrated dhe të rehatshme, gjithashtu sjell ujë në vendet e duhura në trupin tuaj dhe zvogëlon mundësinë e zhvillimit të inflamacionit dhe dhimbjes lidhur me stërvitjen dhe peshëngritjen.

7. Ju qëndroni të sëmurë më gjatë

Uji i pijshëm lejon trupin tuaj që vazhdimisht të lajë toksina. Organet tuaja punojnë për të filtruar disa produkte të mbeturinave të caktuara si një makinë, por nëse nuk e ushqeni makinën me ujë, nuk mund të funksionojë siç duhet. Çfarë përfundon që ndodh në një trup të dehidruar, organet fillojnë të tërheqin ujin nga zonat e ruajtura si gjaku juaj, gjë që çon në një seri të tërë të problemeve.

8. Ju ndiheni të lodhur dhe letargjik

Siç kemi përmendur, kur një trup është i dehidruar, ai “merr hua” nga gjaku juaj. Mungesa e gjakut të hidratuar siç duhet çon në mungesën e oksigjenit që sillet në të gjithë trupin. Natyrisht, mungesa e oksigjenit çon në përgjumje dhe lodhje të plotë. Mungesa e qëndrueshmërisë nënkupton që ju do të filloni të përjetoni përplasjen 2PM më herët dhe më herët në ditën tuaj (dhe mos harroni se kafeja nuk do të ndihmojë në afat të gjatë).

9. Ju përjetoni urinë

Kur jeni dehidratuar, trupi juaj mund të fillojë të mendojë se ka nevojë për ushqim. Kjo ndodh gjatë gjithë ditës dhe gjatë natës kur zgjoheni mallin e meze të mesnatës. Megjithatë, të hahet ushqimi krijon më shumë punë për trupin tuaj, ndërsa uji i pijshëm pastron dhe organet tuaja dhe e furnizon atë me karburantin që duhet të kalojë nëpër proceset e tjera që kalon një trup.

10. Ju përjetoni probleme të tretjes

Ne folëm më parë rreth mukusit në gojën dhe fytin tonë dhe se si mbajtja e hidrateve lejon që membrana të funksionojë si duhet. Kjo vlen edhe për të gjithë sistemin e tretjes. Pa hydration duhur, sasia dhe forca e mukusit në stomak zvogëlohet, duke lejuar acidin e stomakut të bëjë disa dëme të mëdha në insides tuaj. Kjo çon në atë që zakonisht i referohemi si urthi dhe dispepsi.

11. Ju përjetoni kapsllëk

Qëndrimi i hidratuar ndihmon lubrifikimin e sistemit të tretjes. Gjatë procesit të dehidrimit, zorrës së trashë përdor ujin që do të ishte përdorur nga zorrët në hapin e ardhshëm të procesit të tretjes. Pa hyrë në shumë hollësi, unë do t’ju lejoj të kuptoj se çfarë shkakton mungesa e lubrifikantëve në zorrët.

12. Ju përjetoni urinim të reduktuar

Besoni apo jo, nëse nuk jeni duke marrë një udhëtim në banjë 4-7 herë në ditë, ndoshta nuk jeni duke pirë ujë të mjaftueshëm. Dhe kur shkoni # 1, duhet të jetë një ngjyrë të verdhë të verdhë ose të qartë. Nëse është një verdhë e errët, trupi juaj është duke ju thënë se mungon hidratimi i duhur. Në raste ekstreme, dehidrimi mund të çojë në infeksione të traktit urinar, në të cilin rast duhet të konsultoheni me mjekun menjëherë.

13. Ju përjetoni plakjen e parakohshme

Sasia e ujit që trupat tanë mbajnë në mënyrë të natyrshme zvogëlohet në moshën tonë. Natyrisht, çfarë do të thotë kjo, ndërsa ne të rritemi, duhet të rritim me vetëdije rritjen tonë të ujit. Ndërkohë që plakja e parakohshme është më e dukshme në pjesën e jashtme, dëmi që i ndodh insides tonë do të ndihet në fund të fundit. Për të zvogëluar rrezikun e drejtimit të trupit tuaj të papërpunuar, është e rëndësishme që të vazhdoni të pini ujë gjatë gjithë jetës tuaj.

14. Ju po e lexoni këtë e keni marrë një gotë ujë tani

Nëse keni klikuar në këtë artikull, shanset janë menduar për veten tuaj “Nuk mendoj se pij ujë të mjaftueshëm”. Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore dhe shumë të tjerë rekomandojnë që gratë duhet të pinë rreth 1.6 litra lëngje dhe burrat duhet të pinë rreth 2.0 litra e lëngjeve në ditë. Kjo është rreth tetë gota prej 200ml secili për një grua, dhe 10 gota 200ml secili për një njeri. Megjithatë, shuma që një person duhet të pijë për të shmangur dehidratimin do të ndryshojë në varësi të një sërë faktorësh, duke përfshirë madhësinë, temperaturën dhe sa aktive janë ato. Pra, për shembull, nëse jeni duke ushtruar shumë në mot të nxehtë, do t’ju duhet të pini më shumë.

Të gjitha pijet llogariten, duke përfshirë pije të nxehtë si çaj dhe kafe, por uji, qumështi dhe lëngjet frutore janë më të shëndetshmet. Është mirë të shmangësh pije alkoolike.

Gjithashtu, përpiquni të shmangni pije me sheqer, të butë dhe me gaz, të cilat mund të jenë të larta në sheqerna të shtuara. Këto mund të jenë të larta në kalori dhe të këqija për dhëmbët.