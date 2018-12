Si e fitojnë qetësinë shpirtërore njerëzit e fortë mendërisht

Të heqësh dorë nga disa gjëra mund të hapë dyert e kënaqësisë së vërtetë në jetë. Forca mendore dhe paqja e brendshme shkojnë dorë për dore. Njerëzit mendërisht të fortë janë të bindur se mund të përballojnë çfarëdolloj gjëje që jeta hedh në rrugën e tyre.

Kjo nuk do të thotë se ata nuk ndiejnë dhimbje ose nuk ndihen të trishtuar - ata përjetojnë emocionet e tyre në një nivel të thellë. Por ata nuk humbasin energji duke dëshiruar që gjërat të jenë ndryshe ose përpiqen të ndryshojnë njerëzit e tjerë. Ata qëndrojnë të fokusuar në menaxhimin e mendimeve, ndjenjave dhe sjelljeve të tyre.

Ata gjithashtu e bëjnë vetë-përmirësimin një prioritet sepse ata e dinë se ka gjithmonë vend për përmirësim. Dhe ata heqin dorë nga këto 10 gjëra që mund të shkatërrojnë paqen e tyre të brendshme.

Angazhimi me njerëz toksikë

Njerëzit që ju rrethojnë ndikojnë në mënyrën se si mendoni, ndiheni dhe silleni. Angazhimi me njerëz që gënjejnë, bëjnë thashetheme, përqeshin ose mashtrojnë merr një taksë në mirëqenien tuaj. Njerëzit mendërisht të fortë nuk e humbasin energjinë e tyre duke u përpjekur të ndryshojnë njerëzit toksikë. Ata krijojnë kufij të shëndetshëm emocionalë dhe fizikë.

Vetëfajësimi i tepruar

Të mendosh se çdo gjë është 100 për qind faji yt - nuk ka rëndësi nëse kjo është një marrëdhënie e dështuar ose një aksident - do të ndikojë në mënyrën se si e sheh veten dhe botën rreth jush. Nuk mund të parandalosh gjithmonë që gjërat e këqija të ndodhin. Njerëzit e fortë mendërisht marrin përgjegjësi të përshtatshme. Ata e pranojnë se janë përgjegjës për zgjedhjet e tyre, por gjithashtu i pranojnë faktorët që janë përtej kontrollit të tyre, si gjendja e ekonomisë, moti dhe zgjedhjet e njerëzve të tjerë.

Ndjekja e lumturisë

Të mendosh se duhet të jesh i lumtur gjatë gjithë kohës do të rezultojë në dështim. Kënaqësia momentale është shumë më ndryshe nga kënaqësia afatgjatë. Njerëzit mendërisht të fortë janë të gatshëm të bëjnë atë që duhet për të fituar kënaqësinë afatgjatë. Ata nuk pranojnë të mjaftohen me kënaqësi të menjëhershme ose indulgjenca të përkohshme. Ata kërkojnë mënyra për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur, duke krijuar qëllime afatgjata.

Qëndrimi i rehatshëm

Mund të duket sikur të qëndrosh brenda zonës suaj të rehatisë është çelësi për t’u ndier mirë në jetë. Por, nuk mund t’iu shmangesh shqetësimeve përgjithmonë. Njerëzit mendërisht të fortë përballen me frikën, bëjnë aventura në zona të panjohura dhe testojnë kufijtë e tyre. Ata e dinë se të qenurit jo rehat është e tolerueshme dhe të lejosh veten të përjetojë siklet është çelësi për të jetuar një jetë më të mirë.

Mendësia e viktimës

Të mendosh se bota dhe njerëzit në të janë aty për të të shkatërruar do të ju ndalojë nga shfrytëzimi maksimal i potencialit tuaj. Në fakt, nëse gjeni shkakun e të gjithë problemeve tuaja në rrethanat e jashtme, nuk do të merrni kurrë përgjegjësitë mbi jetën tuaj. Njerëzit mendërisht të fortë pranojnë zgjedhjet e tyre, madje edhe përballë rrethanave tragjike. Ata përqendrohen në gjërat që ata mund të kontrollojnë, dhe ata refuzojnë të humbasin kohën e tyre duke pritur keqardhje nga të tjerët.

Përpjekjet për t’u bërë përshtypje njerëzve

Ju mund të humbisni shumë nga jeta juaj duke u përpjekur t’i bëni njerëzit që të iu pëlqejnë. Në varësi të admirimit nga të tjerët, kjo gjë u jep të tjerëve fuqi mbi ju. Njerëzit mendërisht të fortë janë të rehatshëm në lëkurën e tyre. Ata nuk e humbasin kohën e tyre duke u shqetësuar nëse njerëzit e tjerë miratojnë zgjedhjet e tyre. Përkundrazi, ata përqendrohen në të jetuarit sipas vlerave të tyre.

Ndjekja e përsosjes

Përpjekja për përsosmëri është e shëndetshme. Por këmbëngulja për përsosmëri është një betejë e vështirë. Ju kurrë nuk do të ndiheni mirë nëse vendosni shiritin e pamundur. Njerëzit mendërisht të fortë pranojnë se do të dështojnë dhe do të bëjnë gabime. Ata janë në gjendje të pranojnë gabimet dhe dobësitë e tyre.

Grindjet

Ju mund të mendoni se zemërimi në një grindje dëmton dikë tjetër. Por, në realitet, mbajtja e zemërimit dhe e urrejtjes vetëm pakëson jetën tuaj. Njerëzit mendërisht të fortë i lënë grindjet, në mënyrë që ata të përqendrojnë energjinë e tyre në kauza më të vlefshme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ata lejojnë veten të abuzohen nga njerëzit. Kjo thjesht do të thotë se ata nuk lejojnë që pakënaqësia të zotërojë jetën e tyre.

Kërkimi i gjërave materiale

Pa marrë parasysh se sa para keni bërë, një shtëpi më e madhe, një makinë më e bukur apo veshje më të shtrenjtë nuk do t’iu japë paqe mendore. Pritshmëria që zotërimet materiale do të kënaqin nevojat tuaja, do të ju lërë shumë të zhgënjyer. Megjithatë, njerëzit e fortë mendërisht nuk janë domosdoshmërisht minimalistë. Ata mund të gëzojnë gjëra të bukura. Por ata nuk presin që pasuritë e tyre materiale t’u japin gëzim dhe kënaqësi.

Vetëbesimi i plotë

Të mendosh se mund të bësh gjithçka vetë ka të bëjë me të sjellurit si i fortë - jo me të qenurit i fortë. Do të ketë raste kur kërkesa për ndihmë është e rëndësishme. Njerëzit mendërisht të fortë nuk kanë frikë të pranojnë kur kanë nevojë për ndihmë. Nëse ata mbështeten në një fuqi më të lartë, kërkojnë ndihmë profesionale, ose mbështeten te një mik gjatë një kohe në nevojë, ata fitojnë forcë nga të tjerët. Duke ditur se nuk duhet të kenë të gjitha përgjigjet, u jep atyre një ndjenjë të ripërtërirë të paqes së brendshme.

Si Të Ndërtoni Muskuj Mendorë

Paqja e brendshme vjen nga njohja e bindjeve tuaja dhe gatishmëria për të vepruar sipas tyre. Ajo ka nevojë për muskuj mendorë për ta bërë këtë. Për fat të mirë, të gjithë kanë aftësinë për të ushtruar ushtrime të forcës mendore çdo ditë. Sa më shumë muskuj mendorë që ndërton, aq më lehtë është të gjejmë kënaqësi të vërtetë në jetë.