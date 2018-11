Meshkujt dhe femrat përjetojnë ndryshe emocionet – pozitive ose negative

Kush flet më shumë? Kush varet më shpesh nga disponimi i të tjerëve? Dhe kush është më i prekur nga rreziku i depresionit? A janë burrat apo gratë më të lumtur? Shkenca konfirmon që meshkujt dhe femrat përjetojnë emocione – pozitive ose negative – në një mënyrë tjetër. Për të përshkruar pamjen komplekse të këtyre dallimeve, siç dalin nga hulumtimi më i fundit, është një artikull i botuar në The Conversation, transmeton Shqip.

“Lumturia femërore” është zvogëluar në 30 vitet e fundit, megjithëse disa studime të fundit statistikore sugjerojnë se ajo arrin kulmin në moshën e vjetër, kur presionet e lidhura me jetën familjare zvogëlohen. Gratë gjithashtu kanë dyfishin e rrezikut në krahasim me meshkujt në zhvillimin e depresionit, por dalin më shpejt prej tij (si dhe janë më shumë të prirura për të kërkuar ndihmë terapeutike).

Femrat janë më shprehëse

Lumturia është e balancuar nga fakti që në emocionet gjinore pozitive, femrat e përjetojnë me intensitet më të madh. Ndoshta për arsye të lidhura me evolucionin, gratë më lehtë shprehin gëzimin, afërsinë, por edhe frikën, të gjithë përbërësit që lidhen me marrëdhëniet shoqërore. Këto emocione gjithashtu ndahen më lehtë me të tjerët në nivelin verbal: në përgjithësi, lumturia femërore mendohet të jetë më e lidhur me kontekstin relacional sesa ai mashkullor.

Ofendimi? Kush, unë?

Disa studime konfirmojnë se gratë marrin rezultate më të larta në detyrat që kanë të bëjnë me probleme sociale. Burrat janë më të prirur që tu bien shkurt problemeve dhe ta drejtojnë atë tek personi në fjalë. Përkundrazi, për gratë nuk është “shoqërisht e pranueshme” që të manifestojë zemërimin në një mënyrë të hapur: prandaj ato tentojnë ta brendësojnë atë dhe ta transformojnë atë në mendime pozitive, një faktor që, sipas shkencëtarëve, kontribuon në cenueshmërinë e gruas ndaj stresit dhe depresionit.

Më të qëndrueshëm

Burrat tregojnë kapacitet më të madh për zgjidhjen e problemeve dhe fleksibilitetin njohës, karakteristikat që mund të kontribuojnë në një gjendje më të qëndrueshme pozitive, më pak të lidhura me luhatjet e jashtme. Nga ana tjetër, gratë përpiqen të mbajnë në gjendje të kënaqur dhe të lumtur personin me të cilinpërballen. Ato tentojnë më shumë, për shembull, të kryejnë nevojat e të tjerëve duke lënë veten pas dore, një karakteristikë që i bën ato edhe më të prirura ndaj pakënaqësisë dhe zhgënjimit.

Çfarë i bashkon

Siç mund ta shihni, pyetja është komplekse dhe është akoma më e rëndësishme nëse merret parasysh personaliteti i secilit, përtej përgjithësimeve shumë të thjeshta. Pavarësisht ndryshimeve, përfitimet e lumturisë në humor dhe në shëndet kanë të bëjnë me të gjithë pa dallim.