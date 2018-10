Pikat, tendencë e modës edhe këtë vjeshtë

Fantazia që më së miri përzien popin amerikan me elegancën franceze? Padyshim ajo me pika.

Ky motiv, zakonisht një gur themeli i koleksioneve të pranverës, mund të jetë një aleat i shkëlqyer për veshjet e vjeshtës, duke i bërë ato më të ngrohta dhe më të gjalla.

Veshjet me pika mund t’i kombinoni me nuanca neutrale dhe modele me fantazi për t’i dhënë një pamje magjepsëse veshjes tuaj.

Nëse është një fund xhins me pika të vogla të qëndisura ose një fund i shkurtër me prerje të viteve ’50, me pika me ngjyrë të kuqe, rezultati do të jetë pa dyshim elegant.

Edhe një aksesor ose një bizhuteri do të japin një prekje të këndshme veshjes; nga balerinat tek atletet, ose tek rripi.

Fjala kyçe për një veshje të freskët dhe të ëmbël janë pikërisht pikat.

Le të frymëzoheni, por mbi të gjitha të tundoheni me pikat. Sepse dihet: që janë gjithmonë ‘topi’ i vërtetë i modës.