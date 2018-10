Përfitimet shëndetësore nga farat e lulediellit

Përfitimet shëndetësore të farës së lulediellit mund të jenë të mjaftueshme për të merituar një vend në sirtarin tuaj të kuzhinës.

Sipas Dr Josh Axe, themeluesi i DrAxe.com, autori më i shitur i Eat Dirt, dhe bashkë-themelues i “Ushqimit të Lashtë”, farat e lulediellit nuk kanë vetëm shumë proteina, por janë të mbushura me vitaminë E, me magnez dhe plot me yndyra te shëndetshme.

Një lugë gjelle me fara luledielli përmban mesatarisht tre gramë proteina, që ju ndihmon të ndiheni më me shumë energji gjatë ditës. Gjalpë i kikirikut ka qenë prej kohësh kampioni mbretëror për tu ngrënë para dhe pas palestrës ose aktiviteteve fizike sepse është i pasur me proteina.

Por gjalpi i farave të lulediellit është tashmë ai që e ka zëvendësuar me të drejtë. Vitamina E është një nga antioksidantët më të preferuar të trupit. Sasia e vitaminës E të farave të lulediellit balancon nivelet e kolesterolit, rrit imunitetin dhe madje zvogëlon procesin e plakjes.

Vetëm një lugë gjelle me fara luledielli ka 93 kalori dhe siguron 24 % të nevojës ditore të vitaminës E.