Ushqimet me të cilat mund të shmangni gripin

Gripi, kur është i komplikuar, mund të jetë kërcënues për jetën. Është veçanërisht e rëndësishme të bëni gjithçka që ju mund të mbani sistemin tuaj imunitar.

Një dietë e shëndetshme dhe mënyra e jetesës luajnë rol të madh në ruajtjen e imunitetit - ushqyesve të tilla si hekur, zink dhe selen dhe flavonoide bimore janë thelbësore për një sistem të fortë imunitar, transmeton KosovaPress.

Këto katër gjëra në të ushqyerit mund të ndihmojnë në forcimin e mbrojtjes suaj:

Çaji

Çaji është ndër burimet më të pasura të flavonoideve antioksidues që rrisin sistemin imunitar. Një studim zbuloi se disa përbërës në çaj ndihmojnë sistemin imunitar për të kapërcyer pushtimin e baktereve, viruseve dhe kërpudhave. Zgjidhni çaj të zi, të gjelbër, pasi ka më së shumti përfitime. Lëngu i ngrohtë pastron organet e frymëmarrjes dhe ndihmon në hidratim.

Erëza

Bimët medicinale dhe erëzat janë disa nga burimet më të koncentruara me antioksidues, dhe shumë nga këto bimë janë të njohura për të siguruar një sistem imunologjik. Shiko për më shumë mënyra për të shtuar bimëve dhe erëza natyrale në ushqimin tuaj të preferuar, si rigon, trumzë, majdanoz, piper, borzilok, xhenxhefil, kanellë, rozmarinë, karafil...

Boronica

Një studim ka treguar se boronicat kanë nivele të larta antioksidues që luftojnë sëmundjen. Manaferrat e vogla përmbajnë quercetin, një flavonoid i cili vepron si agjent antihistaminik dhe antiinflamator dhe mund të mbrojë kundër sëmundjes së zemrës dhe kancerit.

Hulumtuesit besojnë se efekti antihistaminik i quercetin mund të ndihmojë në uljen e simptomave që lidhen me alergji, duke përfshirë kullimin e hundëve dhe syve të përlotur.

Kosi

Vetëm një filxhan kos i pasur me kalcium siguron pothuajse 20% të kërkesave ditore për zinkun, i cili është një mineral esencial për një funksion të shëndetshëm imun. Filloni mëngjesin me një filxhan kos ose provoni disa nga kombinimet e shijshme me kos me snacks ose dezert. Nëse nuk ka kos, kefiri dhe qumësht i thartuar mund t'ju ndihmojnë.

Po ashtu, është e rëndësishme të kini parasysh se gjatë kohës sa jeni të prekur me grip duhet bëni gjumë të mjaftueshëm.