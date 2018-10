Mesazhi i stafit të ETC-së për pronarin e tyre me rastin e 13 vjetorit të themelimit të kompanisë

“Suksesi arrihet duke besuar në njerëz, duke shikuar përpara, duke guxuar e vepruar. Nuk ka gjë më të mirë se të bashkëpunosh me mijëra njerëz dhe suksesin ta përjetosh së bashku me ta” -Ramiz Kelmendi -

Të prirë nga vizioni i pastër i tij, idetë e qarta dhe besimi në njerëz, NE sot numërojmë mbi 3000 kolegë, bashkëpunëtorë dhe qindra mijëra konsumatorë. Të prirë nga ky vizion, NE jemi krenarë që gjithë këto vite vazhdojmë të jemi liderë në respektim të obligimeve ligjore, respektim të punëtoreve dhe konsumatorëve.

Jemi krenarë që jemi kontribuues në zhvillimin e vendit dhe përmirësimin e jetës së bashkëqytetarëve tonë.

Moton #KonsumatoriËshteMbret, e kemi të stampuar si udhërrëfyes të punëve tona. Së bashku me ta kemi rrugëtuar e buzëqeshur këto #13vite #ETC. Do vazhdojmë të rrugëtojmë, së bashku do vazhdojmë të ëndërrojmë.

FALEMINDERIT #RK

#Urime #13vite #ETC

Festofshim edhe shumë të tjera së bashku!