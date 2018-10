Kujdesi i duhur për flokët është një dëshirë e të gjithëve, mirëpo një kujdes natyral është edhe më i mirëpritur.

Së pari, duhet të mos harroni se flokët duhet t’i pastroni çdo 2-3 ditë, jo më shpesh, sepse do të keni probleme me yndyrën natyrale të flokëve, transmeton KP.

Për proteina natyrale përzini vezët me pak kos dhe fërkoni flokët tuaja me këtë përzierje, kjo do ju ndihmojë të qëndroni të freskët me flokun natyral.