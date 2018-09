Mbipesha mund të shkaktojë kancerin te gratë më shumë se duhani

Deri në vitin 2043 mbipesha do ta lë prapa duhan pirjen si njërin prej shkaktarëve kryesor të kancerit te gratë në Mbretërinë e Bashkuar.

Kështu është bërë e ditur nga një hulumtim i kryer së fundi nga qendra britanike për kancerin, raporton BBC, përcjell KosovaPress.

Momentalisht, 12 për qind e kancerit te gratë është i lidhur me duhanin, kurse 7 për qind lidhet me mbipeshën. Mirëpo, me zvogëlimin e numrit të duhan pirësve dhe rritjen e shkallës së mbipeshës, ky studim parasheh se diferenca në mes të dy shkaktarëve do të zhduket në 25 vitet e ardhshme. Figurat supozojnë se trendet e tanishme do të vazhdojnë.

Këtu përllogaritet se deri në vitin 2035, 10 për qind e kancerit te gratë (rreth 25 mijë raste) mund të jenë të lidhura me duhan pirjen dhe rreth 9 për qind (rreth 23 mijë raste) do të lidhen me mbipeshën. Kurse deri në vitin 2043, nëse këto trende vazhdojnë, të qenit mbipeshë mund të lidhet me shumicën e rasteve të kancerit te gratë.