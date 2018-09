Maska për lëkurë të butë

Të gjithë keni dëgjuar për dobitë e limonit kur është fjala për kujdesin ndaj lëkurës, zbutjen dhe shkëlqimin e saj.

Një përdorim mjaft i preferuar i limonit është edhe lyerje e fytyrës me të përgjatë natës.

Si të veproni?

Shtrydheni limonin, lyeni fytyrën me të dhe lëni të qëndrojë gjatë gjithë natës. Në mëngjes pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Ndiqeni këtë këshillë për një javë dhe do ta kuptoni ndryshimin e madh që mund të bëjë limoni në lëkurën e fytyrës suaj. Lëkura do të ketë më shumë shkëlqim dhe shenjat e fytyrës do të fillojnë të zbehen apo largohen.