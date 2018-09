Studimet e reja: Stentat nuk janë aq të dobishme sa mendohej

Stentat janë në të vërtetë tuba metalikë të vegjël që kanë një strukturë rrjete, shërbejnë për të thyer ngushtimin dhe shërimin e enëve të gjakut, duke lejuar një rrjedhje më të mirë të gjakut, e cila ul rrezikun e infarktit ose goditjes.

Një studim i ri britanik mbi sëmundjet kardiovaskulare sugjeron mundësinë e ndryshimit të qasjes në terapi, si dhe kujdesin e pacientëve me probleme zemre, transmeton KosovaPress.

Më e zakonshme dhe forma më e rëndë e sëmundjes kardiovaskulare është sulmi në zemër (infarkt). Shumë pacientë që kanë pësuar një atak në zemër përfshijnë një stentë që zhbllokon arteriet dhe kështu zvogëlon rrezikun e një sulmi në "të ardhshem".

Sidoqoftë, sot stenta vendoset edhe në pacientët me dhimbje gjoksi ose angjina pectoris, një term mjekësor për dhimbje gjoksi, zakonisht i shkaktuar nga formimi i depozitave të yndyrës në arteriet.

Studimi i ri vetëm tregon se pacientët me angjinë pectoris me stentën e futur - nuk kanë pasur një përmirësim të dukshëm në krahasim me njerëzit me angjinë, por pa stentë.

Në studim, kishte 200 pacientë të diagnostikuar me angjinë pectoris, disa prej të cilave kishin stentë të implantuar pas 6 javësh të trajtimit, ndërsa të tjerë ishin duke kaluar nëpër një procedurë simulimi pa stentë.

Këto janë vetëm rezultatet e para të këtij lloji dhe ato mund të jenë bazë për një kuptim më të mirë të angjina pectoris të qëndrueshme. Rezultatet e studimit kanë treguar se përdorimi i stentës nuk ka avantazhe të mëdha në lidhje me terapi të ilaçeve te njerëzit me enë të qëndrueshme të gjakut.

Studimi gjithashtu tregon se stenta nuk është e dëshirueshme në rastet kur gjendja e angjina pectoris nuk përmirësohet me përdorimin e ilaçeve.

Të dhënat tregojnë për rishikimin e udhëzimeve kardiologjike në formën e një rekomandimi për inkorporimin e stendave në pacientët me angjinë pectoris.

Çdo vit, në më shumë se gjysmë milioni pacientë në Evropë dhe Amerikë vendosin stenta. Një pakicë e tyre përjetojnë komplikime të rënda për shkak të një stente të tillë si sulmi në zemër, dëmtimi i veshkave, madje edhe vdekja.

Nënshtrimi i këtyre pacientëve në rrezik të panevojshëm është shumë i papërgjegjshëm, sipas autorit të studimit. Më shumë vëmendje përqendrohet në terapinë e barnave dhe përmirësimin e stilit të jetesës.

Së fundi, studimi thotë se megjithëse këto zbulime dhe të dhëna janë me interes dhe meritojnë më shumë vëmendje, kjo nuk do të thotë që pacientët kurrë nuk duhet t'i nënshtrohen vendosjes së stentave për një angjinë pectoris stabile.