Dita e mirë shihet që në mëngjes. Nëse e filloni ditën me dhimbje koke dhe tempuj që pulsojnë në njërën ose në të dy anët, nuk do të thotë se do të jetë një “mëngjes i mirë”. Pse zgjohemi me dhimbje koke? Përgjigjen na e jep Dr. Vincenzo Tullo, një specialist i neurologjisë dhe kreu i zyrës së ambulancës në kokën e Humanitas.

“Lidhja mes çrregullimeve të gjumit dhe dhimbjes së kokës është e shpeshtë dhe e dyfishtë. Nga njëra anë pagjumësia mund të shkaktojë dhimbje koke, në anën tjetër ata që vuajnë nga dhimbje koke nuk gëzojnë gjumë tonik. Për këtë arsye, dhimbja e kokës pas zgjimit është e zakonshme tek ata që vuajnë nga pagjumësia, por edhe tek ata që vuajnë nga migrena apo dhimbje koke të tjera, veçanërisht dhimbje koke thërrmuese, e cila është një nga format më të zakonshme dhe krizat shpesh lindin gjatë orëve të natës. Te të moshuarit ndonjëherë vihet re një lloj dhimbjejeje nate, e quajtur dhimbje koke hipnik, e cila shkakton zgjimin dhe mund të zgjasë deri në 4 orë. Prandaj, ata që zakonisht zgjohen në mëngjes me një dhimbje koke të rëndë, do të bënin mirë që të kontaktojnë një neurolog për të identifikuar shkaqet dhe për të hetuar marrëdhënien midis pushimit të natës dhe dhimbjeve të kokës pas zgjimit”.

Cefalea dhe dhimbja e kokës

Sulmet janë shumë intensive, të njëanshme, që zgjasin 15-180 minuta dhe ato ndodhin shpesh, por jo vetëm gjatë natës, gjatë fazës REM, duke ndërprerë gjumin për disa orë. Dhimbje koke hipnoze është tipike për të moshuarit; ajo manifestohet ekskluzivisht gjatë gjumit me një dhimbje zakonisht të moderuar që zgjat deri në 4 orë pas zgjimit dhe që është dypalëshe në dy të tretat e rasteve.

Migrena

Kjo ndodh ndërmjet orës 4 dhe 9 të mëngjesit. Ndjenja e zgjimit është sikur nuk kemi fjetur mjaftueshëm. Migrena zgjat nga 4 deri në 72 orë dhe dhimbja, me intensitet të fortë, shpesh pulson dhe shoqërohet me të përzier, të vjella, fonofobi dhe fotofobi.

Apnea penguese e gjumit

Ata shoqërohen shpesh nga gërhitja dhe mund të shkaktojnë deri në 400 microrecaps në natë. Gjashtë nga 10 rusë dhe 4 nga 100 vuajnë nga apnea e gjumit, por 80% e rasteve nuk diagnostikohen.

Pagjumësia

Fjetja keq gjatë natës rrit rrezikun e hipertensionit, sulmit në zemër, goditjeve dhe sëmundjeve metabolike. Pasojat më të shpeshta janë: dhimbje koke tipike e tensionit, lodhje, nervozizëm, përgjumje gjatë ditës dhe mungesë përqendrimi dhe çrregullime të kujtesës.

Çrregullime të ritmit cirkadian

Kjo ndodh tek ata që punojnë me turne ose kur udhëtojnë (jet lag). Dhimbja e kokës në mëngjes gjithashtu mund të shoqërohet me depresion, ankth, lodhje më të madhe, çorientim, lodhje dhe nervozizëm.

Sindromi i këmbëve që nuk pushojnë

Shpesh lidhet me dhimbje koke dhe pagjumësi, sepse shqetësimi i këmbëve tenton të përkeqësohet në mbrëmje dhe gjatë natës për shkak të reduktimit të tepërt të niveleve të dopaminës.

Bruksizmi

Mnëyra se si ju i shtrëngoni dhëmbët gjatë gjumit: ajo është shpesh shkaku i dhimbje koke muskul-tensive dhe gjumë jo-tonik.

Mënyra e jetesës

Disa këshilla për një gjumë më të mirë dhe pa dhimbje koke: mos e tejkaloni konsumimin e alkoolit para se të shkoni në shtrat; mos hani mish për darkë pasi përmban tirozinë që mund të veprojë si stimulues dhe ta zëvendësojë atë me makarona dhe oriz që janë të pasura me serotonin (një substancë që shkakton gjumë); kufizoni aktivitetet fizike të rënda shmangni stimulantët.

Pozicionet e gabuara

Gjatë gjumit, ato mund të shkaktojnë një ndryshim në cilësinë e gjumit dhe sidomos të dhimbjeve të kokës muskulore gjatë zgjimit. Pozicioni më i keq për të fjetur është pa dyshim ai në barkun tuaj ose të prirur.

Flini më shumë se zakonisht

Gjumi i mirë pëlqen rregullin. Fjetja më shumë në fundjavë, ose nuk shkoni në shtrat në të njëjtin orar gjatë pushimeve rrit rrezikun e dhimbjes së kokës në mëngjes, sidomos migrena me sulme të fuqishme dhe rezistente ndaj ilaçeve.