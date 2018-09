Ushqimet që parandalojnë dëshirën për sheqer

Nëse dëshironi të plotësoni preferencat tuaja të sheqerit, rekomandohet të provoni disa nga ushqimet adekuate për një gjë të tillë.

Zvogëloni dëshirën e panevojshme të sheqerit duke ngrënë këto ushqime, transmeton ksp.

Avokado

Përveç pasurimit të dietës tuaj me yndyra të shëndetshme, nëse hani një avokado për disa orë pas drekës, mund të ulni preferencën tuaj të sheqerit.

Ushqim i fermentuar

Mund të jetë zgjedhje e çuditshme, por ushqimet e fermentuara, të tilla si lakra, kosi, kefiri mund t'ju mbajnë larg sheqerit. Sekreti është në një aromë të fortë që do t'i kënaqë shqisat në të njëjtën mënyrë si sheqeri, dhe probiotikët që përmbajnë ushqime të fermentuara mund të ndihmojnë në zvogëlimin e dëshirës për sheqer, tregon një studim, transmeton KosovaPress.

Gjalpë bajame

Nëse dëshironi diçka të ëmbël, hani një tortë bajame pas drekës. Ai përmban yndyra dhe proteina të shëndetshme që do t'ju mbajnë për orë të tëra.

Çokollatë e zezë

Nëse dëshironi të plotësoni preferencat tuaja të sheqerit, përpiquni të hani disa zare çokollate të zezë. Është më mirë të kërkohet çokollata me përmbajtje kakao prej 70 për qind dhe që përmban më pak se 5 gram sheqer.

Puding me fara

Farat fibroze do t'ju ngopin dhe do të eliminoni dëshirën tuaj për sheqer. Ju mund të bëni puding tuaj duke vënë përzier me një deri dy lugë me fara me qumësht kokosi dhe lini të qëndrojnë gjatë natës.